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      Агрессия России в Азовском море: в США ожидают контакта Путина и Порошенко

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      В США ожидают контакта Порошенко и Путина в эскалации в Азовском море
      В США ожидают контакта Порошенко и Путина в эскалации в Азовском море / Фото из открытых источников

      В США осуждают агрессивные действия России против Украины. Вашингтон призывает президентов Порошенко и Путина к прямому контакту ради решения этой ситуации.

      Об этом говорится в заявлении Госсекретаря США Майк Помпео, сообщает "Голос Америки".

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      Так, США выражают свое глубокое беспокойство по поводу инцидента в Азовском море, который произошел 25 ноября.

      Помпео считает, что обстрел украинских кораблей и их захват является серьезным обострением и нарушением международных норм.

      Мы призываем Россию вернуть Украине ее судна и задержанных членов экипажа, и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды,
      – подчеркнули в Госдепе.

      В то же время в ведомстве призвали обе стороны выявить сдержанность и придерживаться международных обязательств.

      "Мы призываем президентов Порошенко и Путина к прямому контакту ради решения этой ситуации", – говорится в сообщении

      В Госдепе также подчеркнули, что поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, включая территориальные воды. Помпео также напомнил, что США отвергают попытку аннексии Крыма Россией.

      Больше о военном положении смотрите в видео

      Напомним, в ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос вероятного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно за то, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли. Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Этот вопрос поддержала и Верховная Рада на экстренном заседании. Так, военное положение в 10 украинских областях введут 9 утра 28 ноября.

       

      Что случилось в Азовском море? Россия прибегла к откровенной агрессии 25 ноября. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт Мариуполя планово и согласно международных норм. Россия не замедлила отреагировать. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу. Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего шестеро военных были ранены, а в целом около двадцати моряков были захвачены. В то же время, россияне сообщили, что якобы только трое украинских военных получили "легкие ранения". Также Россия захватила три украинских судна.

      Теги: Петр Порошенко Владимир Путин Военное положение в Украине Новости США Конфликт в Азовском море Новости России Новости политики
      Источник: 24 Канал
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