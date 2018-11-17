Агрессия России в Черном и Азовском морях: в США сделали резкое заявление

Соединенные Штаты Америки осудили враждебные действия Российской Федерации в связи с задержкой судов, следующих в Черном и Азовском морях в украинские порты. Кроме того, Вашингтон готов вводить новые санкции против Кремля из-за агрессии против Украины.

Об этом говорится в совместном заявлении Комиссии стратегического партнерства Украина – США в Вашингтоне по итогам встречи главы МИД Украины Павел Климкин и госсекретаря США Майка Помпео.

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США еще раз подтвердили свою приверженность декларации госсекретаря Майка Помпео от 25 июля 2018 года о непризнании попытки незаконной аннексии Крыма Россией.

Соединенные Штаты осудили агрессивные действия России против международных морских перевозчиков, следующих через Черное и Азовское моря и через Керченский пролив в украинские порты. Обе стороны подчеркнули, что агрессивная деятельность России в Азовском море создала новые вопросы безопасности, экономические, социальные и экологические угрозы для целого азово-черноморского региона,

– заявил Помпео.

По его словам, Вашингтон поддерживает санкций против РФ из-за ее агрессии против Украины и будет усиливать их, пока Кремль полностью не выполнит Минские договоренности и не вернет контроль над Крымом Украине.

Также, США отметили, что размещение миротворческих сил ООН на подконтрольных России территориях Донбасса, включая украинско-российскую границу, создаст необходимые оборонные условия для полной имплементации Минских договоренностей.

Напомним, 25 октября Европарламент принял резолюцию по ситуации в Азовском море. Согласно документу, в случае обострения санкции против России усилятся. Кроме того, в Европарламенте подчеркивают необходимость назначения специального представителя ЕС по вопросам Крыма и Донбасса, а также считают, что строительство Крымского моста было незаконным.