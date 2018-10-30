Агрессия России в Украине является источником опасности для всей Европы, – посол Польши в ООН

Агрессивные действия России на востоке Украины угрожают безопасности целого Европейского региона. Москва регулярно подпитывает конфликт оружием, техникой и личным составом.

Об этом сообщила постоянный представитель Польши при ООН Джоанна Вронецкая во время заседания СБ ООН, пишет "Укринформ".

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Так, она привела данные из отчетов Наблюдательной миссии ОБСЕ. Они свидетельствуют о том, что Россия постоянно усиливает свое военное присутствие на Донбассе.

Вронецкая подчеркнула, что конвои грузовиков из России пересекают неконтролируемые участки украинско-российской границы "днем и ночью".

Этот межгосударственный конфликт, инициированный Россией, систематически подпитывается Москвой с целью дестабилизации Украины,

– заявила дипломат.

Кроме того, польский представитель осудила так называемые «выборы» на оккупированных территориях Донбасса.

"Это противоречит духу и букве минских договоренностей", – подчеркнула она.

Вронецкая назвала намерение проведения незаконных выборов демонстрацией неуважения к международным нормам и "откатом" в усилиях нормандского формата и Трехсторонней контактной группы.

Напомним, 30 октября совет Безопасности ООН провел открытое заседание по инициативе Украины, а также при поддержке партнеров в Совбезе с целью обсуждения ситуации на оккупированных территориях Донбасса.