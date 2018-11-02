Агрессия России в Украине: Меркель и Моравецкий сделали совместное заявление

Польша и Германия имеют схожее видение ситуации в Украине и призывают Российскую Федерацию прекратить свою агрессию в мире и нарушать принципы международного права в Украине.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Варшаве, передает "Укринформ".

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Имеем одинаковую позицию относительно незаконной аннексии Крыма Россией и дестабилизации ситуации в Украине. Вместе призываем Россию к выполнению международных норм и договоренностей, в частности уважать границы суверенного государства, демократические процессы и верховенство права. Для нас важна стабильность в регионе,

– заявил Моравецкий.

Польский премьер подчеркнул, что в Украине необходимо сохранить стабильную ситуацию.

Он также отметил, что "Северный поток-2" может перекрыть транзит российского газа через Украину, что является гарантией "относительного" мира в Украине. Кроме того, строительство газопровода может подорвать энергетическую безопасность восточной Европы.

"Северный поток-2" может ослабить позиции Украины и привести к нестабильности, даже в тех регионах, где сейчас спокойно. Подчеркиваем, что Украина является важным партнером для обеих наших стран и нужно поддержать ее в осуществлении реформ", – подчеркнул премьер-министр Польши.

В свою очередь, Меркель отметила, что Украина должна остаться транзитной страной российского газа в Европу.

"Мы говорили об энергетической безопасности. Мы отметили, что важна деверсификация газа. И для того Германия создает газовый терминал, для того чтобы использовать разные источники. В то же время я отметила, что Украина должна остаться важным транзитером для всей Европы, поскольку это также является элементом безопасности для Украины. И мы должны это гарантировать", – заявила она.

Напомним Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

Что такое "Северный поток-2"?

Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он нарушает принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.