00:29
3 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путинский бункер для террористов. В РФ запретили рэп-батлы
      Вєсті Кремля
      21:51, 1 ноября
      Вести.UA. Фиаско Гриценко. 322 высокопоставленных чиновника попали в немилость Путина
      Вєсті.UA
      19:22, 1 ноября
      Новые схемы черных регистраторов, или Как отжать квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Агрессия России в Украине: Меркель и Моравецкий сделали совместное заявление

      69 Читати новину українською
      Меркель и Моравецкий призвали РФ прекратить агрессию в Украине
      Меркель и Моравецкий призвали РФ прекратить агрессию в Украине / Фото из открытых источников

      Польша и Германия имеют схожее видение ситуации в Украине и призывают Российскую Федерацию прекратить свою агрессию в мире и нарушать принципы международного права в Украине.

      Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Варшаве, передает "Укринформ".

      Читайте также: Донбасс, экономика и минские соглашения: главные тезисы встречи Меркель и Порошенко

      Имеем одинаковую позицию относительно незаконной аннексии Крыма Россией и дестабилизации ситуации в Украине. Вместе призываем Россию к выполнению международных норм и договоренностей, в частности уважать границы суверенного государства, демократические процессы и верховенство права. Для нас важна стабильность в регионе,
      – заявил Моравецкий.

      Польский премьер подчеркнул, что в Украине необходимо сохранить стабильную ситуацию.

      Он также отметил, что "Северный поток-2" может перекрыть транзит российского газа через Украину, что является гарантией "относительного" мира в Украине. Кроме того, строительство газопровода может подорвать энергетическую безопасность восточной Европы.

      "Северный поток-2" может ослабить позиции Украины и привести к нестабильности, даже в тех регионах, где сейчас спокойно. Подчеркиваем, что Украина является важным партнером для обеих наших стран и нужно поддержать ее в осуществлении реформ", – подчеркнул премьер-министр Польши.

      В свою очередь, Меркель отметила, что Украина должна остаться транзитной страной российского газа в Европу.

      "Мы говорили об энергетической безопасности. Мы отметили, что важна деверсификация газа. И для того Германия создает газовый терминал, для того чтобы использовать разные источники. В то же время я отметила, что Украина должна остаться важным транзитером для всей Европы, поскольку это также является элементом безопасности для Украины. И мы должны это гарантировать", – заявила она.

      Напомним Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

      Что такое "Северный поток-2"?
      Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он нарушает принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.

      Теги: Новости России Украина – Россия Новости Украины Новости политики Новости Польши Северный поток-2
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 2 ноября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Чому за афери суддю-багатія Ємельянова судить Австрія, а не Україна
      2 ноября , 23:00 Чому за афери суддю-багатія Ємельянова судить Австрія, а не Україна
      Сергій Лещенко
      Прорыв в онкологии: что известно о новом мощном оружии против злокачественных опухолей
      2 ноября , 22:11 Прорыв в онкологии: что известно о новом мощном оружии против злокачественных опухолей
      Катерина Петренко
      Главные новости 2 ноября: УПЦ МП больше не существует, новая выходка российских пранкеров
      2 ноября , 22:04 Главные новости 2 ноября: УПЦ МП больше не существует, новая выходка российских пранкеров
      Путін "б'ється в агонії", або Чому Україна та її церква на правильному шляху
      2 ноября , 22:00 Путін "б'ється в агонії", або Чому Україна та її церква на правильному шляху
      Блог Медіа
      Немає братніх народів, є лише спроби Росії знищити Україну
      2 ноября , 21:30 Немає братніх народів, є лише спроби Росії знищити Україну
      Артем Овдієнко
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       4 октября , 10:02
      Майнинг криптовалют станет официальной профессией в Украине: в правительстве сделали первый шаг
       15 марта , 12:52
      Нюансы питания на борту: как не остаться голодным в небе
       26 сентября 2016 , 10:00 1
      Группа вандалов подожгла более 100 машин в Швеции (видео)
       16 августа , 13:35
      Швейцария запретила импорт дизельных Mercedes-Benz и Porsche
       16 августа , 15:30
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук