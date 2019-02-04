Агрессия Россия в Черном и Азовском морях: как Украина укрепляет свои позиции

Украина постепенно усиливает свои морские подразделения в Азовском и Черном морях из-за агрессии России в Керченском проливе. Сейчас Госпогранслужба планирует закупить 22 французских патрульных корабля и создать мощную группу судов, которые смогут противостоять военной агрессии РФ в море.

После открытого нападения России на украинские корабли и моряков вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года Украина привела свои корабли в полную боевую готовность, рассказал председатель Государственной пограничной службы Украины генерал-полковник Петр Цигикал в интервью "5 каналу". Все они до сих пор находятся на позициях и проходят соответствующие учения в морях.

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ГНСУ сейчас отслеживает и документирует незаконную деятельность РФ в акватории Черного и Азовского морей. Однако, в случае военной агрессии Кремля, морская охрана Госпогранслужбы не сможет дать отпор врагу самостоятельно. Поэтому, пограничники работают совместно со штабом ООС.

В 2018 году ГНСУ закупила на службу катера проекта UMC-1000 с улучшенными ходовыми характеристиками, провела ремонт корабля "Донбасс" и нескольких других кораблей и катеров.

Но это только начало. Наша задача – создать в Азовском и Черном морях мощную и мобильную группировку пограничных кораблей и катеров, которые могли бы оперативно и эффективно выполнять как правоохранительные функции, так и противодействовать военным угрозам на начальном этапе вооруженного конфликта,

– подчеркнул Цикигал.

В частности, украинская сторона ведет переговоры с французскими коллегами о закупке 22 современных патрульных кораблей. Они помогут полностью прикрыть линию морской границы Украины и обеспечить надежную его защиту.

"Еще один важный элемент – система контроля за надводной обстановкой. Сейчас на побережье Азовского моря уже построено пять башен, которые на протяжении года будут оснащены современными средствами визуального и радиотехнического контроля. Эти объекты помогут полностью контролировать линию морской границы", – добавил глава ГНСУ.

Какую программу Украина планирует реализовывать для защиты на морях? Многочисленные провокации России в Азовском и Черном морях заставляют Украину работать над созданием своего флота. Однако, Украина не может позволить себе удерживать мощный военный флот, а будет реализовывать программу создания "москитного" флота. Самая большая ставка будет на использование артиллерийских катеров.

Что случилось в Керченском проливе?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.



Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.



Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

