Агрессия в Азовском море: известно, готовят ли США военный ответ на действия России

Соединенные Штаты Америки не намерены отвечать военными действиями на агрессию России против украинских кораблей и моряков у Керченского пролива в Азовском море.

Такое заявление сделал председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд, пишет The Washington Post.

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"Сейчас не идет обсуждение военного измерения ответа на (инцидент – 24 канал) в Азовском море", – сказал Данфорд.

Генерал подчеркнул, что международное сообщество обязано ответить на действия России в Азовском море, направленные на ограничение судоходства в районе Азовского моря. Однако, по его словам, реакция западных стран должна быть в сфере дипломатии, экономики или безопасности.

Также, представитель американского флота добавил, что все действия США, даже если они связаны с укреплением сил в международных водах и в Черном море, всегда остаются в рамках международных законов и норм.

Напомним, ранее государственный департамент США настаивает, что за эскалацию конфликта в Керченском проливе соответствует только Россия. Поэтому любые обвинения Кремля в сторону Киева не имеют никаких оснований.

Что известно про события в Керченском проливе?25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение до Керченского пролива.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь до Мариуполя. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



​Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлялись в украинских портов. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.