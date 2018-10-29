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      Агрессия в Азовском море: какие методы Россия сможет использовать для эскалации конфликта

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      Россия не использует крупнокалиберные корабли в Азовском море, – Воронченко
      Россия не использует крупнокалиберные корабли в Азовском море, – Воронченко / Фото из открытых источников

      Специфика Азовского моря не позволит России применять крупнокалиберные корабли с большой осадкой для наступления на Украину. Москва сможет осуществить высадку батальона морской пехоты.

      Об этом заявил командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко в эфире "Свободы слова".

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      Он отметил, что применение крупнокалиберных кораблей с большой осадкой там практически невозможно.

      Если принять те факты, что Россия может аккумулировать силы и средства по внутренним своим реках с Каспия и Черного моря, то она может применить количество на высадку всего лишь батальона морской пехоты,
      – сказал Воронченко.

      Воронченко также отметил, что ситуация в Азовском море остается очень напряженной. По данным Государственной пограничной службы Украины, там сейчас находятся 120 (украинских – 24 канал) кораблей и катеров.

      "Однако тех, которые могут действовать, обслуживать суда – 36, а тех, которые имеют достаточное вооружение – лишь 24", – отметил командующий ВМС.

      По мнению Воронченко, Россия и в дальнейшем будет прибегать к блокированию и препятствования прохода через Керченский пролив и остановке украинских судов. Прежде всего это влияет на экономику региона и работу украинских портов. По мнению главнокомандующего ВМС, эскалация конфликта возможна.

      Напомним, 25 октября Европарламент одобрил резолюцию по ситуации в Азовском море. Согласно документу, в случае обострения санкции против России усилятся. Кроме того, в Европарламенте отмечают необходимость назначения специального представителя ЕС по вопросам Крыма и Донбасса, а также считают, что строительство Крымского моста было незаконным.

      как развивается конфликт между украиной и россией в азове: хроника событий

       

      Теги: Новости России Новости политики Водный транспорт Конфликт в Азовском море Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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