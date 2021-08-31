Для этого она зашла под тент, где осуществляли торговлю этими продуктами. Также в это место пришла другой женщина, которая была менее агрессивна, но поддерживала действия грубиянки.

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Все вместе ждали полицию

На одном из обнародованных видео агрессивная женщина лишь начинает крушить овощи и фрукты. Она переворачивала коробки со словами "завтра вас здесь всех не будет". На что ей отвечали словесными оскорблениями.

Женщина начинает крушить овощи: смотрите видео ютуба 8news

В ответ тоже говорили, что уже вызвали полицию и она теперь поедет в психушку. Однако злоумышленницу это не остановило. Более того, она сама кричала, что правоохранители там нужны.

Второе видео начинается уже когда большинство коробок перевернуты. Злоумышленница просто села между них и кричала людям, что они ее "достали". При этом без спешки переворачивала последние корзины винограда.

Впоследствии другая женщина говорит продавцам этой точки, что их просили там не стоять в течение нескольких месяцев. Однако впоследствии крики двух сторон противостояния продолжились.

Агрессивная женщина разбила прилавок торговой точки: смотрите видео ютуба 8news