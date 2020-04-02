Агрессивная пара разбила стекло автобуса: их не пустили в салон без масок – видео
В Кропивницком действуют усиленные карантинные меры и без масок людей не пускают в общественный транспорт. Однако, не все адекватно воспринимают это правило: двое горожан повредили автобус, когда их не пустили в салон.
Мужчина с женой зашли в автобус на конечной без масок на лицах, поэтому кондуктор попросила их выйти. Об этом сообщил Городской совет Кропивницкого на своей странице в фейсбуке.
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Тогда агрессивно настроенные супруги начали кричать, а когда дверь закрыли – бить ее ногами. После женщина взяла палку и начала бить по окнам. Все эти моменты зафиксировала камера наблюдения в салоне.
В конце концов, в лобовое стекло попали кирпичом. К счастью, водитель не пострадал, а вот автобус пришлось снимать с рейса. На его ремонт нужны 16 тысяч гривен, рассказал заместитель городского главы Александр Вергун. Водитель вызвал на место полицию, о дальнейшей судьбе хулиганов пока информации нет.
Смотрите видео, как агрессивная пара в Кропивницком повредила автобус
Каковы наказания за нарушение карантина / Инфографика 24 канала
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