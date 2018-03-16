Агрессивно настроенные подростки устроили беспорядки в супермаркете в Киеве, – СМИ

Вечером 15 марта в Киеве в гипермаркете "Ашан", который располагается на улице Берковецкой, произошел довольно громкий случай – сперва молодые девушки бегали и крушили витрины, потом пришли парни и начали драться с охранниками.

Об этом сообщает сообщество "Киев оперативный" на своей страничке в Facebook.

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Все началось с того, что девушки (около 16-17 лет) начали бегать по магазину и ломать витрины. Охранники сделали им замечание, и тут появились парни, которые начали драться с охранниками. Последние задержали молодых людей и вызвали полицию. После приезда полицейские попросили отпустить ребят, но ребята были слишком импульсивными и впоследствии начали "прыгать" на полицию. В итоге их задержали,

– подчеркивается в заметке.

Также журналисты добавляют, что когда выводили парней из магазина, на улице уже стояла компания друзей задержанных, которые начали отбивать друзей у полиции.

К слову, на месте работали четыре наряда патрульной полиции.

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