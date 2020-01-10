Агрессивный пассажир устроил дебош в "Борисполе": видео
Украинец, который прилетел из Дублина, агрессивно вел себя в "Борисполе". Мужчина приставал к пассажирам, нецензурно ругался и угрожал пограничникам.
После посадки рейса мужчина вместе со всеми гражданами направился к линии паспортного контроля. В очереди на оформление он начал приставать к другим пассажирам и нарушать общественный порядок, сообщает Государственная пограничная служба Украины.
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Пограничники "Борисполя" отвели мужчину с линии контроля, чтобы успокоить и выяснить, чем спровоцировано его агрессивное поведение. Однако он продолжал нецензурно ругаться и начал угрожать военнослужащим. После неудачных попыток успокоить мужчину, пограничники были вынуждены задержать гражданина и привлечь к административной ответственности.
Нецензурно ругался и угрожал пограничникам: в "Борисполе" задержали агрессивного пассажира: смотрите видео
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