Агрессор или дружеская и братская страна: как украинцы относятся к России – результаты соцопроса

Большинство украинцев рассматривают Россию как агрессора, угрожающего существованию Украины. Кроме того, многие считают, что угроза от Путина и России для Украины продолжает быть реальной.

Соответствующие данные опубликовал центр "Социс" по результатам исследования "Социально-политическая ситуация в Украине". Опрашивали социологи людей в начале февраля.

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Согласно обнародованным данным,

54,4% опрошенных соглашаются с утверждением, что Россия – агрессор, который угрожает существованию Украины как государства, от которого необходимо защищаться и не поддерживать никаких отношений.

опрошенных соглашаются с утверждением, что Россия – агрессор, который угрожает существованию Украины как государства, от которого необходимо защищаться и не поддерживать никаких отношений. 30,9% респондентов назвали Россию "обычной соседской державой, с которой необходимо поддерживать добрососедские отношения, как и со всеми другими странами".

респондентов назвали Россию "обычной соседской державой, с которой необходимо поддерживать добрососедские отношения, как и со всеми другими странами". 8,6% считают Россию дружественной и братской для Украины страной, с которой необходимо развивать теплые и дружеские взаимоотношения.

0,5% назвали другие варианты, а 5,7% отказались отвечать на этот вопрос.



Отношение украинцев к России

В то же время

57,8% опрошенных склоняются к мысли, что угроза от Путина и России для независимости и территориальной целостности Украины продолжает быть реальной.

опрошенных склоняются к мысли, что угроза от Путина и России для независимости и территориальной целостности Украины продолжает быть реальной. 35,4% считают, что угроза от Путина и России для независимости и территориальной целостности Украины, скорее, является слишком преувеличенной.

считают, что угроза от Путина и России для независимости и территориальной целостности Украины, скорее, является слишком преувеличенной. 6,9% не ответили или отказались отвечать.

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Какую угрозу для Украины представляет Россия: мнение украинцев

Исследование "Социально-политическая ситуация в Украине" проводили с 1 по 10 февраля. Собирали данные с помощью интервью с глазу на глаз с использованием планшетов. Опрашивали респондентов по месту их постоянного проживания. Опрос проводился по выборке, которая репрезентирует взрослое население страны в целом. Статистическая погрешность исследования– +/– 2,1% (с вероятностью 0,95). Всего было опрошено 2 тысячи человек.

Интересно, что, по результатам исследования, проведенного в январе, большинство россиян к украинцам ставят очень плохо. Зато, что очень хорошо, ответили лишь 6% опрошенных.