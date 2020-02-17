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      Агрессор или дружеская и братская страна: как украинцы относятся к России – результаты соцопроса

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      Кем Россия является для украинцев: результаты социсследования / ТАСС

      Большинство украинцев рассматривают Россию как агрессора, угрожающего существованию Украины. Кроме того, многие считают, что угроза от Путина и России для Украины продолжает быть реальной.

      Соответствующие данные опубликовал центр "Социс" по результатам исследования "Социально-политическая ситуация в Украине". Опрашивали социологи людей в начале февраля.

      Интересно! Кто для Украины друг, а кто враг: мнение украинцев

      Согласно обнародованным данным,

      • 54,4% опрошенных соглашаются с утверждением, что Россия – агрессор, который угрожает существованию Украины как государства, от которого необходимо защищаться и не поддерживать никаких отношений.
      • 30,9% респондентов назвали Россию "обычной соседской державой, с которой необходимо поддерживать добрососедские отношения, как и со всеми другими странами".
      • 8,6% считают Россию дружественной и братской для Украины страной, с которой необходимо развивать теплые и дружеские взаимоотношения.

      0,5% назвали другие варианты, а 5,7% отказались отвечать на этот вопрос.

      Росія, Україна, соціологічне дослідження, опитування, взаємини
      Отношение украинцев к России

      В то же время

      • 57,8% опрошенных склоняются к мысли, что угроза от Путина и России для независимости и территориальной целостности Украины продолжает быть реальной.
      • 35,4% считают, что угроза от Путина и России для независимости и территориальной целостности Украины, скорее, является слишком преувеличенной.
      • 6,9% не ответили или отказались отвечать.

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      Росія, Україна, соціологічне дослідження, опитування, взаємини
      Какую угрозу для Украины представляет Россия: мнение украинцев

      Исследование "Социально-политическая ситуация в Украине" проводили с 1 по 10 февраля. Собирали данные с помощью интервью с глазу на глаз с использованием планшетов. Опрашивали респондентов по месту их постоянного проживания. Опрос проводился по выборке, которая репрезентирует взрослое население страны в целом. Статистическая погрешность исследования– +/– 2,1% (с вероятностью 0,95). Всего было опрошено 2 тысячи человек.

      Интересно, что, по результатам исследования, проведенного в январе, большинство россиян к украинцам ставят очень плохо. Зато, что очень хорошо, ответили лишь 6% опрошенных.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Украина – Россия Социологическое исследование
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