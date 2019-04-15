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      Агрессор сможет захватить Украину, - Епифаний предостерег украинцев от ссор перед выборами

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      Епифаний предупредил украинцев об опасности перед выборами
      Епифаний предупредил украинцев об опасности перед выборами / Фото из открытых источников

      Президентские выборы – решающее время для определения будущего Украины. Тем временем агрессор пытается разделить украинцев, чтобы смочь воспользоваться ситуацией.

      Украинцы должны объединиться, чтобы противостоять намерениям России, сообщает глава ПЦУ Епифаний во время торжественной Божественной литургии и молебна в храме святых мучеников Бориса и Глеба в Тернополе, пишет Укринформ.

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      Епифаний отметил, что Украина переживает непростые времена для установления государства.

      На востоке страны идет война. Агрессор пытается нас поработить физически и разделить внутри государства. И мы должны понять: если мы будем разделены, то тогда северный сосед будет иметь возможность захватить нашу страну,
      – пояснил он.

      Глава ПЦУ отмечает, что президентские выборы в Украине – решающее время для определения будущего.

      "Это то будущее, которое мы с вами обозначили на Майдане Независимости, во время Революции достоинства. Тогда Небесная Сотня положила свои жизни именно за тот европейский вектор развития Украинского государства, за что погибли тысячи наших героев на востоке Украины", – сказал митрополит.

      Епифаний также добавил, что украинцы должны об этом помнить "и быть мудрыми, внимательными, справедливыми и чувствовать ту ответственность, которая лежит на каждом из нас".

      Когда второй тур выборов президента Украины?
      Финальное голосование за нового президента состоится 21 апреля, в воскресенье. Отдать свой голос можно будет с 8:00 до 20:00. Во втором туре украинцы будут выбирать президента между Порошенко и Зеленским. За несколько дней до голосования кандидаты в президенты планируют провести традиционные дебаты. Имя нового президента Украины ЦИК должна огласить до 1 мая. Инаугурация президента состоится в июне.

      Не забудьте взять с собой на участок для голосования украинский паспорт и справку о временном изменении места голосования (если не планируете голосовать по месту прописки).


       

       

       

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      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики Религия Епифаний
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