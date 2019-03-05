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      Агрохолдинг "Авангард" прошел сертификацию на соответствие продукции стандарту "Халяль"

      Новая тема 38 Читати новину українською

      Украинская продукция соответствует мировым стандартам качества.

      Агрохолдинг "Авангард", который входит в группу компаний "Укрлендфарминг", получил международный сертификат, подтверждающий соответствие продукции стандарту "Халяль". Это знак высокого качества для мусульман. Компания является одним из крупнейших производителей яиц и яичных продуктов в Европе. Придерживаться международных стандартов позволяет высокий уровень производства, объясняют в компании.

      "Сертификация является гарантией того, что продукция изготовлена на жестоком соблюдении всех рекомендаций и требований. Имеется в виду соблюдение всех технологических процессов. Мы каждый день исследуем наши яйца, те, что мы отправляем сегодня как на украинский рынок, так и на экспорт", – сказал директор птицефабрики "Авис" агрохолдинга "Авандард" Николай Лактионов.

      В Украине сейчас проживают около 2 млн мусульман, которые выдвигают особые требования к продуктам питания. Отныне благодаря сертификации "Халяль" они смогут доверять продукции торговой марки "Квочка".

      Основным аспектом для производства яиц "Халяль" является состав корма, которым кормят птицу. Он должен быть исключительно растительного происхождения. Он не должен иметь в себе каких-либо вредных примесей или ГМО,
      – пояснила заместитель директора Центра сертификации "Халяль Глобал Юкрейн" Виктория Нестеренко.

      "Для мусульман важно есть те продукты, которые разрешены исламом. Продукт, если он соответствует "Халяль", то важно, чтобы на нем был знак "Халяль". Если продукция имеет этот значок, прошла эту сертификацию, тогда обычный человек, мусульманин может доверять производителю", – сказал потребитель халяльной продукции Олег.

      В общем, агрохолдинг "Авангард" ежегодно реализует свыше полумиллиарда яиц в Украине и экспортирует их в более чем 40 стран мира. Получение сертификата "Халяль" позволит расширить рынки сбыта в странах Африки, ближнего Востока и Азии.

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      Теги: Новости Украины Агро 24 Укрлендфарминг Экспорт
      Источник: 24 Канал
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