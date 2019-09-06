Как вести успешный бизнес и не вредить окружающей среде

Агроиндустриальный холдинг МХП – это не только успешный бизнес, но и в то же время пример корпорации, где заботятся об окружающей среде.

Водные ресурсы мира стремительно сокращаются, и эта проблема не обошла и Украину. По информации экспертов ООН, это является одной из глобальных проблем человечества. По запасам доступных к использованию водных ресурсов Украина принадлежит к малообеспеченным. То есть занимает 111 место среди 152 стран мира.

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Ресурсы снижаются из-за низкой культуры потребления, отсутствия достаточного количества очистных сооружений и загрязнения водоемов предприятиями.

Как не вредить окружающей среде и одновременно вести успешный бизнес в студии 24 канала рассказал главный эколог агроиндустриального холдинга "Мироновский хлебопродукт" Александр Семенец.

Главное правило корпорации – для того, чтобы что-то контролировать, необходимо это учитывать. Поэтому, на каждом предприятии, входящих в группу холдинга, созданы свои реестры скважин и шахтных колодцев. Эксперты всегда знают, где они расположены, в каком состоянии находятся, когда последний раз там была замена или ремонт насоса, которые там качественные показатели воды, на какие нужды она идет.

Что касается очистки сточных вод – водоочистные сооружения на предприятиях агрохолдинга, которые строились с нуля, разработаны по голландской технологии и являются лучшими в Украине. Кроме того, по отдельным показателям качество воды, сбрасываемой в Южный Буг, лучше, чем та, что забирается оттуда.

Больше о правильном обращении с водными ресурсами – смотрите в видео.