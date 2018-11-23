Агуэро получил на орехи от Гвардиолы за "поедание" бургера: видео

Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола оказался недоволен тем, что Серхио Агуэро ел бургер.

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Аргентинец, находясь в США во время международной паузы, записал видео поедание огромного бургера и выложил его в сеть.

В комментарии Sky Sports он пояснил, что это была шутка

Рядом со мной на видео мой друг из Лос-Анджелеса. Мы просто хотели снять это на камеру, я не собирался съедать весь бургер. Пеп сказал мне: "О чем ты думал, когда ел это?",

– рассказал Кун Агуэро.

Напомним, что бывший футболист "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Ювентуса" Карлос Тевес спас болельщика.