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      Агуэро получил на орехи от Гвардиолы за "поедание" бургера: видео

      38 Читати новину українською
      Агуэро разозлил Гвардиолу едой из фастфуда
      Агуэро разозлил Гвардиолу едой из фастфуда / 10aguerosergiokun

      Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола оказался недоволен тем, что Серхио Агуэро ел бургер.

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      Аргентинец, находясь в США во время международной паузы, записал видео поедание огромного бургера и выложил его в сеть.

       

      В комментарии Sky Sports он пояснил, что это была шутка

      Рядом со мной на видео мой друг из Лос-Анджелеса. Мы просто хотели снять это на камеру, я не собирался съедать весь бургер. Пеп сказал мне: "О чем ты думал, когда ел это?",
      – рассказал Кун Агуэро.

      Напомним, что бывший футболист "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Ювентуса" Карлос Тевес спас болельщика.

      Теги: Спорт Футбол
      Источник: 24 Канал
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