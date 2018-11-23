Агуэро получил на орехи от Гвардиолы за "поедание" бургера: видео
Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола оказался недоволен тем, что Серхио Агуэро ел бургер.
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Аргентинец, находясь в США во время международной паузы, записал видео поедание огромного бургера и выложил его в сеть.
В комментарии Sky Sports он пояснил, что это была шутка
Рядом со мной на видео мой друг из Лос-Анджелеса. Мы просто хотели снять это на камеру, я не собирался съедать весь бургер. Пеп сказал мне: "О чем ты думал, когда ел это?",
– рассказал Кун Агуэро.
Напомним, что бывший футболист "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Ювентуса" Карлос Тевес спас болельщика.
Источник: 24 Канал
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