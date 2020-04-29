Прибыли Ахметову, а убытки – государству: почему останавливают блоки АЭС

Руководительница Минэнергетики видит решение проблем сферы электроэнергии в сокращении ее производства. Но почему-то только со стороны государственного Энергоатома, который генерирует дешевую в Украине электроэнергию.

Новая руководительница Минэнергетики Ольга Буславец предложила остановить 3 блока АЭС, а на еще 5 уменьшить мощность. Таким образом доля зеленой энергетики, которая самая дорогая в Европе (4-5 гривен) и в разы дороже цены атомной энергии (0,70 гривны), увеличится. Зачем это делать, какими будут последствия для государства, бизнеса и населения, а также кто за этим стоит – в материале 24 канала.

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Почему блоки АЭС остановят?

Исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец хочет остановить блоки атомных электростанций. Таким образом чиновница планирует "решить" все проблемы отрасли.

С этой целью на государственный "Энергоатом" пришло распоряжение о полной остановке трех блоков мощностью 3000 МВт и уменьшении производства еще на 5 блоках. Как отмечает в телеграмме экс-нардеп Сергей Лещенко, это эквивалент остановки всей Ровненской АЭС или половины Запорожской АЭС.

Зачем? Остановка атомных блоков приведет к тому, что не надо будет останавливать солнечные станции Ахметова, работающих на высоком "зеленом" тарифе. И также дополнительную долю рынка получат угольные станции все того же Ахметова,

– подчеркнул Лещенко.

Остановка двух блоков планируют с 10 мая по август. Уменьшение объемов генерации других блоков распланировали в течение года.

Распоряжение об остановке блоков АЭС

В течение всего апреля государство уменьшало генерацию энергии как для атомных электростанций, так и для производителей по "зеленому тарифу". На 26 апреля ограничили работу только АЭС.

Я понимаю позицию, когда в связи с проблемами в стране и экономике все понемногу "затягивают пояса". Но когда все проблемы сбрасываются на государственный "Энергоатом", а частных это не затрагивает, то это называется приватизация прибылей и национализация убытков,

– написал в Facebook Андрей Герус, председатель профильного комитета.

Теперь история с выборочным ограничением повторяется. Уже приостановлена работа 17% мощностей АЭС. После новых ограничений доля увеличится.

В настоящее время на атомных станциях Украины работают 11 из 15 энергоблоков. Кроме того, на период карантина и 30 дней после него, Украина прекратила импорт электроэнергии из России и Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба ""Укрэнерго"".

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Последствия остановки работы АЭС

Сергей Лещенко отметил, что такие решения государству будет стоить миллиардных убытков, а "Энергоатом" станет фактически банкротом.

"Но, чтобы спасти государственный "Энергоатом", депутаты могут проголосовать за специальный закон, которым выделят 10 миллиардов гривен помощи "Энергоатому" в виде облигаций внутреннего государственного долга (ОВГЗ)", – добавляет бывший парламентарий.

По его словам, получается двухходовая схема:

"Энергоатом" спасает ДТЭК.

Государство спасает "Энергоатом".

Таким образом, ДТЭК Ахметова получает помощь от государства, но избегает судьбы "Приватбанка", то есть национализации.

Это может означать не только убытки для государства, но и подорожание электроэнергии в Украине в целом, ведь теперь доля дешевой атомной электроэнергетики уменьшится. Напомним, что разница в цене существенная: атомная электроэнергия – 70 копеек, а энергия по "зеленому тарифу" – 4-5 гривен.

ДТЭК-монополист: что известно

Это крупнейшая частная энергетическая компания Украины, которая принадлежит олигарху Ахметову. Группа ДТЭК контролирует более 90% Бурштынского энергоострова (включая в себя Закарпатскую область, большую часть Ивано-Франковской и Львовской областей), в целом 80% тепловой электрогенерации Украины и значительную долю производства по "зеленым тарифам".

Для чего уменьшать объемы генерации электроэнергии?

Рынок электроэнергии в настоящее время перенасыщен. К тому же с введением карантина, спрос среди бизнеса еще больше упал. Именно поэтому уменьшают объемы генерации электроэнергии. Однако это не решает 2 самых больших проблемы в украинской энергетике пока – кризис неплатежей и долговой кризис.

На рынке электроэнергии сейчас рекордные долги:

5 миллиардов гривен долгов перед ""Укрэнерго"", 4,7 миллиарда из них задолжало население;

гривен долгов перед ""Укрэнерго"", из них задолжало население; "Укрэнерго" задолжало более 8 миллиардов гривен государственному предприятию "Гарантированный покупатель";

гривен государственному предприятию "Гарантированный покупатель"; "Гарантированный покупатель" в целом имеет более 10 миллиардов гривен долгов (перед производителями возобновляемой энергетики – 6,3 миллиарда гривен, перед "Энергоатомом" – 4 миллиарда гривен и перед "Укргидроэнерго" – 200 миллионов гривен).

Стоит разделять проблему задолженности на рынке электроэнергии:

Есть долги, сложившиеся до перехода к рынку в 2019 году, но они никуда не делись и висят балластом.

Что произошло в 2019 году?

1 июля 2019 года в Украине ввели новый рынок электроэнергии, европейскую модель. Нет фиксированных цен на электроэнергию для предприятий, как для населения. Предприятия и поставщики могут заключать договоры, в которых цена на электроэнергию привязана к оптовым ценам на электроэнергетических биржах.

Другие долги – формируются уже сейчас в период карантина. Например, 4,7 миллиарда – долг населения перед поставщиками универсальной услуги (то есть поставщиками электроэнергии, поставляющих свет всем нам).

У нас на рынке энергетики нарастает кризис неплатежей и кризис задолженности и только частично она связана с коронавирусом, который просто ее усилил,

– отметил Владимир Кудрицкий из "Укрэнерго".

Кудрицкий связывает это с перепроизводством электроэнергии и моделью возложения специальных обязанностей на рынке электроэнергии перед гарантированными покупателями. Сфера работает себе в убыток из-за того, что власть принимала решение без предварительного расчета последствий.

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Почему возник кризис неплатежей?

Кризис неплатежей возник потому, что государство на время карантина отменило начисление штрафов за несвоевременную оплату коммунальных услуг.

В то же время руководительница Минэнергетики подчеркнула, что поручение Кабмина касательно неотключения за неуплату потребители восприняли как возможность не платить.

Люди не понимают, что электроэнергия в наших домах есть благодаря самоотверженной работе всех энергетиков. Но этим энергетикам надо платить зарплату, энергетическим компаниям нужно платить налоги. Необходимо выходить к людям с месседжем, чтобы они были частью этого процесса и понимали свою ответственность. Надо платить за полученный ресурс, потому что полная темнота – хуже пандемии,

– считает Буславець, глава Минэнергетики.

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Украинская электроэнергия самая дорогая в Европе

Электроэнергия в Украине в разы дороже, чем в Европе. 21 апреля средневзвешенная цена увеличилась на 9,3% по сравнению с прошлой неделей до 1286 гривен за мегаватт-час. Для промышленных потребителей Бурштынского энергоострова (Закарпатская и часть Львовской и Ивано-Франковской областей, которые обслуживает ДТЭК Рината Ахметова) цена еще выше – 1766 гривен за мегаватт-час. Для сравнения на европейской бирже Nord Pool за аналогичный период стоимость электроэнергии стоила 5,18 евро за мегаватт-час (152,4 гривны по курсу 21 апреля). Об этом сообщает finance.ua.

В некоторых европейских странах на прошлой неделе была отрицательная цена на электроэнергию. Предприятия доплачивали потребителям, чтобы не останавливать своих мощностей. В частности, это было в Словакии, Чехии, Франции, Германии и Бельгии, передает "Укринформ".



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Что не так с зелеными тарифами?

Зеленый тариф – это тариф, по которому оптовый рынок электрической энергии Украины обязан закупать электрическую энергию, произведенную на объектах электроэнергетики из альтернативных источников энергии. Цену и объемы устанавливает Регулятор. Идея сама по себе хорошая, но ее не удалось качественно внедрить в Украине. Льготами пользуются крупные компании, которые являются монополистами на рынке электроэнергии.