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      Ахметов купил один из самых дорогих особняков в мире: фото

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      Особняк Villa Les Cedres / thesun.co.uk

      Украинский миллиардер Ринат Ахметов приобрел особняк за 200 миллионов евро на Лазурном берегу Франции в группы Campari. Купленный дом один из самых дорогих в мире.

      Компания Ахметова купила особняк Villa Les Cedres после того, как итальянская Campari объявила о его продаже в прошлом году, сообщает Financial Times.

      Кстати: Роскошный особняк Ахметова в Крыму продали "Газпрому"

      Продажу дома подтвердил человек, знакомый с деталями сделки. В компании Рината Ахметова пока отказались комментировать, будет ли он использовать дом в качестве частной резиденции.

      Вероятно, что 27 января итальянская компания опубликует заявление, согласно которому покупка виллы Les Cedres расценивается как долгосрочная инвестиция.

      Ахметов купил особняк Villa Les Cedres / Фото The Sun

      Что известно об особняке Villa Les Cedres?
      Особняк Villa des Cedre на 14 спален и расположен на территории площадью в 14 гектаров. Особняк построен в 1870 году, когда был домом для Леопольда II из Бельгии.

      По данным издания Bloomberg, в 2017 году купленная Ахметовым Villa des Cedre оценивалась почти вдвое выше – в 350 миллионов евро. Тогда особняк считался самым дорогим зданием на земле.

      Что надо знать о Ринате Ахметове – читайте в проекте "Миллиардеры Украины" на сайте 24 канала

      рінат ахметов
      9,629 миллиардов долларов – доход Рината Ахметова / Инфографика 24 канала

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости Украины Деньги Новости недвижимости Ринат Ахметов Елитная недвижемость Новости Франции
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