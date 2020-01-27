Ахметов купил один из самых дорогих особняков в мире: фото

Украинский миллиардер Ринат Ахметов приобрел особняк за 200 миллионов евро на Лазурном берегу Франции в группы Campari. Купленный дом один из самых дорогих в мире.

Компания Ахметова купила особняк Villa Les Cedres после того, как итальянская Campari объявила о его продаже в прошлом году, сообщает Financial Times.

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Продажу дома подтвердил человек, знакомый с деталями сделки. В компании Рината Ахметова пока отказались комментировать, будет ли он использовать дом в качестве частной резиденции.

Вероятно, что 27 января итальянская компания опубликует заявление, согласно которому покупка виллы Les Cedres расценивается как долгосрочная инвестиция.

Ахметов купил особняк Villa Les Cedres / Фото The Sun

Что известно об особняке Villa Les Cedres?

Особняк Villa des Cedre на 14 спален и расположен на территории площадью в 14 гектаров. Особняк построен в 1870 году, когда был домом для Леопольда II из Бельгии.

По данным издания Bloomberg, в 2017 году купленная Ахметовым Villa des Cedre оценивалась почти вдвое выше – в 350 миллионов евро. Тогда особняк считался самым дорогим зданием на земле.

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9,629 миллиардов долларов – доход Рината Ахметова / Инфографика 24 канала