Ахметов молча перестал платить государству за передачу электроэнергии и должен уже полмиллиарда

Компании группы ДТЭК в конце 2019 года перестали платить за услуги передачи энергии государственной компании "Укрэнерго" и по состоянию на 10 января накопили долг в размере 544,48 млн грн.

Об этом "Нашим деньгам" сообщил источник в правительственных структурах.

Самый большой долг в размере 362,50 млн грн накопило ООО "Д.трейдинг", которое перестало платить за транспортировку электроэнергии магистральными линиями в ноябре.

ПАО "ДТЭК-Западэнерго" с октября накопило долг 118,86 млн грн. Еще 63,12 млн грн должны Чао "ДТЭК Павлоградуголь".

Общая задолженность более тысячи клиентов "Укрэнерго" составила 1,33 млрд грн. Таким образом группа Ахметова должна госкомпании почти половину всего долга по системе.

В открытых источниках отсутствуют данные о том, что ДТЭК выиграл какой-то судебный иск, который бы позволил не платить компаниями Рината Ахметова на законных основаниях.

На втором месте по суммарному размеру долгов – государственное ПАО "Харьковоблэнерго" и принадлежащее ему ОАО "Харьковэнергосбыт", которые накопили 222,04 млн грн.

Государственное "Укринтерэнерго" имеет долг 99,16 млн грн, ООО "Энергетическая Украина ЕК" – 59,35 млн грн, АО "Николаеоблэнерго" – 40,65 млн грн.