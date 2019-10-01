Ахметов не будет платить 760 млн долларов за "Укртелеком": олигарх договорился с экс-владельцем

Компания олигарха Рината Ахметова SCM и кипрская Raga подписали мировое соглашение о продаже "Укртелекома". Спор длился с 2013 года.

В компании Ахметова отметили, что в рамках договоренности будут прекращены все судебные и другие процессы между Raga и SCM, а также их аффилированными лицами.

Важно: 93 процента акций "Укртелекома" арестовали за долги: что происходит

Условия сделки пока неизвестны. Отметим, что владельцем кипрской компании Raga Establishment Limited является бывший украинский банкир Денис Горбуненко.

Что известно об "Укртелекоме"?Это крупнейший оператор фиксированной связи в Украине. По состоянию на сейчас значительную часть его клиентов составляют государственные органы, учебные, административные и медицинские учреждения, аварийные службы.



Фонд госимущества в 2011 году на конкурсной основе продал 92,79% акций "Укртелекома" филиалу австрийской EPIC – ООО "ЕСУ" – за 10 миллиардов 575 миллионов 100 тысяч гривен. А в 2013 году "ЕСУ" приобрела группа "СКМ" украинского олигарха Рината Ахметова.

Что не так с продажей "Укртелекома"?

Согласно судебным материалам, которые в 2018 году опубликовали журналисты, в 2012 году компания Epic начала переговоры о продаже "Укртелекома" компании Ахметова. Согласно заявлениям СКМ, переговоры начались по требованию экс-президента Украины Виктора Януковича. Якобы он попросил Ахметова купить долю в "Укртелекоме".

Представители Ахметова в суде заявили, что 100% владельцем "Укртелекома" был Дмитрий Фирташ. В компании Raga со своей стороны ответили, что владельцем акций, в том числе и на момент переговоров с СКМ, был Денис Горбуненко, а Фирташ был только кредитором.

Это интересно: Почему на самом деле поссорились Фирташ с Ахметовым, расколов "Оппозиционный блок"

В 2013 году сделка стоимостью 860 миллионов долларов состоялась. СКМ заплатил 100 миллионов долларов, но впоследствии оплату приостановили. По версии ответчика, СКМ только после покупки удалось провести аудит "Укртелекома". Выяснилось, что предыдущий владелец якобы не выполнял своих инвестиционных обязательств перед государством. Компания в течение пяти лет после приватизации должна была вложить в актив 450 миллионов долларов инвестиций, а также построить и передать в государственную сеть спецсвязи. Кроме того, в корпорации выяснили, что приватизацию провели незаконно, без раскрытия реальных бенефициаров.

Поэтому СКМ решила не платить Raga следующие транши по соглашению и выдвинула встречные требования – расторгнуть договор о покупке и вернуть первый транш за "Укртелеком".

В связи с этим началось рассмотрение, в рамках которого в 2017 году Лондонский арбитраж обязал Ахметова выплатить связанной с Фирташем компании $760 млн за "Укртелеком".