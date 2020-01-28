Ахметов приобрел роскошную виллу во Франции: появилась информация о его украинских соседях

Украинский олигарх Ринат Ахметов приобрел на Лазурном побережье Франции виллу за 220 миллионов евро. Ситуация также является и интересной потому, что его соседями станут еще одна одиозная личность Дмитрий Фирташ и глава администрации Януковича – Сергей Левочкин.

Накануне появилась информация, что самый богатый человек Украины Ринат Ахметов приобрел поместье на Лазурном берегу во Франции. Купленный олигархом дом входит в перечень самых дорогих в мире.

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По словам бывшего нардепа Сергея Лещенко, новыми соседями Ахметова станут глава администрации президента Януковича, бывший "регионал" Сергей Левочкин и украинский олигарх Дмитрий Фирташ.

Лещенко в своем телеграмм-канале подчеркнул, к домам Левочкина и Фирташа от Villa Les Cedres, которую приобрел Ахметов, можно дойти пешком. И эти поместья также располагаются в городке Сен-Жан-Кап-Ферра.

Он добавил, что дворец Ахметова ранее принадлежал бельгийскому королю Леопольду II. А в вилле Фирташа, по легенде, ранее якобы жил писатель Сомерсет Моэм.

И если Фирташ уже давно не может вырваться в свой дом, потому что ожидает в Австрии решение по экстрадиции в США, то Левочкин регулярно посещает свою виллу,

– заметил Лещенко.

В 2016 году бывший парламентарий писал, что дом Фирташа стоит 49 миллионов евро. Он имеет сад, бассейн и теннисный корт.

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Дом Фирташа в городке Сен-Жан-Кап-Ферра на Лазурном побережье во Франции: смотрите видео

Что касается французского дома Левочкина, то он располагается фактически за забором. Сначала этот дом принадлежал семье предпринимателей, специализировавшихся на морских грузовых перевозках, затем-немецким промышленникам, занимающимся изготовлением оружия. А несколько лет назад он оказался в руках Левочкина. Также ему здесь принадлежит сразу пять земельных участков, объединенных одной территорией и почтовым адресом. Стоимость всего этого составляет 40 миллионов евро.

Дом Левочкина в городке Сен-Жан-Кап-Ферра на Лазурном побережье во Франции: смотрите видео

Где размещаются французские имения Ахметова, Левочкина, Фирташа​

Что известно о Дмитрии Фирташе?

Это влиятельный украинский олигарх, бизнесмен и политик. Является совладелцем скандального "Надра Банка". В 2010 году финансировал президентскую кампанию Виктора Януковича, имел политическое противостояние с Юлией Тимошенко. После Революции Достоинства живет в столице Австрии – Вене. Против него открыты уголовные производства по обвинению в коррупции – в США; за это суд его лишили активов в Таджикистане. Сам олигарх отрицает эти обвинения как "абсурдные" и "политически мотивированные".



В марте 2014 года его задержали в Вене. Но через некоторое время выпустили под залог в 174 миллиона долларов. С тех пор он в течение 4,5 лет оспаривал экстрадицию в США. Федеральные прокуроры Северного округа Иллинойса утверждают, что Дмитрий Фирташ помогал в подкупе индийских чиновников, чтобы получить выгодное соглашение о добыче титана для Boeing. Также Генеральный прокурор США Джефф Сешнс утверждал, что Фирташ действовал, как "прямой агент Кремля" в схеме снятия денег с перепродажи природного газа между российской фирмой "Газпром" и Украиной.

Что известно про Сергее Левчкине?

Это украинский политический и государственный деятель. Является народным депутатом Верховной рады VIII созыва. В том Раде он представлял "Оппозиционный блок". Имеет звание доктора экономических наук. С 25 февраля 2010 по 17 января 2014 года, по мнению журнала "Корреспондент", занимал 3-е место в рейтинге ста самых влиятельных украинцев. Его сестра Юлия Левочкина в Раде VIII созыва представляла "Оппозиционный блок", а в нынешней Раде является нардепом от "Оппозиционной платформы – За жизнь".



Левочкин является одним из совладельцев телеканала "Интер". Еще одна часть акций вещателя принадлежит Фирташу. В свое время попал в скандал с покупкой 100 акций "Укртелекома" на номинальную сумму 25 гривен.



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