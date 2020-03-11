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      Ахметов продает Западной Украине электроэнергию на 75% дороже цены в соседней Словакии

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      В феврале цена электроэнергии на "рынке на сутки вперед" (РСВ) в объединенной энергосистеме Украины снизилась на 12,4%, при этом темпы снижения цены в Бурштынском энергоострове были в пять медленнее и составили 2,4%.

      Об этом стало известно из отчета ГП "Оператор рынка", передают "Наші гроші".

      По ОЭС Украины средневзвешенная цена в прошлом месяце составила 1 232,08 грн/МВт.час. По Бурштынском острову цена была на четверть выше и составляла 1 678,72 грн/МВт.час.

      В феврале, как и в январе 2020 года, в торговой зоне ОЭС Украины наблюдался профицит предложений, особенно в ночные часы суток. Дефицит предложений остался лишь на 8 часов.

      В торговой зоне Бурштынского острова на РСВ наблюдался дефицит предложений в ночные часы.

      Из отчета "Оператора рынка" известно, что цены в Украине остаются выше цен на электроэнергию в странах соседях.

      В Бурштынском энергоострове цена электроэнергии в сравнении со Словакией дороже на 75%, в ОЭС эта разница вдвое меньше. И за прошлый месяц разница в ценах с соседней страной только выросла, в январе она составляла 24% в Бурштынском острове и 10,5% в ОЭС.

      В феврале ближе к Украине среди стран-соседей цена на э/э была в Румынии. В ОЭС она была дороже на 8%, в Бурштынском острове – на 33%.

      Бурштынский энергоостров синхронизирован с энергосистемой Европы, электроэнергию из него также получают потребители Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей.

      Почти 90% объема электроэнергии для них производят Бурштынская ТЭС, Добротворская ТЭС и Ладыжинская ТЭС, которые принадлежат АО "ДТЭК Западэнерго" Рината Ахметова.

      Крупнейшей из них является Бурштынская ТЭС, в 2018-2019 годах ее директором был Денис Шмигаль, которого 4 марта парламент назначил премьер-министром. Бурштинская ТЭС вместе с Добротворской ТЭС были замешаны в схеме, когда сначала дорого продавали свою электроэнергию "Энергорынку", а затем дешево выкупали назад по цене оптового рынка для целей продажи за границу.

      Экспортирует электроэнергию ООО "Д. Трейдинг" Ахметова.

      В начале марта международная организация "Энергетическое сообщество" заявила о своем присоединении к АМКУ расследования возможного злоупотребления "ДТЭК Западэнерго" в Бурштынском энергоострове.

      Напомним, Энергетический холдинг ДТЭК в 2019 году получил операционную прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации (EBITDA) в размере $607 млн, что позволило получить рентабельность по EBITDA 20,4%. Группа ДТЭК контролирует около 80% тепловой электрогенерации Украины.

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      Автор: Даша Птаховська
      Теги: Энергетика Рынок электроэнергии Электроэнергия Ринат Ахметов
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