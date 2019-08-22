Ахметов строит роскошный особняк под Киевом за деньги от "Роттердам+": фото и видео

Олигарх Ринат Ахметов строит роскошный загородный особняк площадью 12 тысяч 112 квадратных метров за 35 километров от Киева на деньги, полученные от формулы "Роттердам+". На такой территории поместилось бы 20 футбольных полей.

Имение Ахметова состоит из 20 гектаров леса, искусственных озер с мостиком, нескольких домов с большим симметричным дворцом в центре, сообщили журналисты ресурса Bihus.info. На территории также расположены несколько гаражей, беседки, фигурные дорожки.

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Фото имения Ахметова / Скриншот из видео

Строительство поместья еще не завершено, на территории работает техника, стоят вагончики и стройматериалы.

Официально земля и недвижимость, на которой строится Ахметов, являются собственностью его компании "Мета-Капитал", а по документам это реабилитационно-оздоровительный комплекс.

"За время внедрения коррупционной формулы, которая вытащила из наших карманов миллиарды гривен, Ахметов почти достроил свой "Версаль", – говорит автор сюжета.



Фото имения Ахметова / Скриншот из видео



Фото имения Ахметова / Скриншот из видео

Смотрите сюжет Bihus.info об имении Рината Ахметова:

Смотрите видео о Ринате Ахметове:

Как работала схема "Роттердам+"?Формула расчета стоимости угля, которая потом входила в тариф на электроэнергию, была утверждена в марте 2016 года. Вследствие этого выросла стоимость всей электроэнергии на рынке. А цена угля была завышенной на треть по сравнению со справедливой рыночной.



Половину электроэнергии в Украине распределяют компании Ахметова. Для его предприятий и был придуман алгоритм, по которому уголь в Украину доставляли по завышенной цене – так, будто везли это уголь из Нидерландов.



"Уголь на самом деле приехал либо с его (Ахметова) шахт, либо с оккупированных территорий из России. А мы в тарифе платим, будто это дорогой уголь из Европы, который туда приплыл откуда-то из Африки или Австралии и поэтому эта сверхприбыль в реальной и номинальной стоимости оседает у Ахметова", – пояснил журналист Сергей Лещенко.



По мнению следствия, за 2 года формула закупки угля обобрала украинцев на 18,87 миллиарда гривен. Из этой суммы 14,3 миллиарда получили частные компании, которые и инициировали введение формулы "Роттердам+".



Только сейчас в НАБУ заявили, что схема коррупционная. Правоохранители уже объявили подозрения фигурантам сделки. А сама формула "Роттердам+" не работает в Украине с 1 июля 2019 года – после введения нового рынка электроэнергии.