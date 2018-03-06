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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Airbnb планирует создать собственные авиалинии

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Airbnb планирует создать собственные авиалинии
Airbnb планирует создать собственные авиалинии / 24 Канал

Сервис бронирования жилья Airbnb может трансформироваться в комплексную платформу, которая предлагает все виды услуг для путешественников, в том числе, авиаперелеты.

К стандартной опции поиска и аренды жилья сервис начинает добавлять другие тревел-услуги. В частности, основатель сервиса Брайан Чески рассказал, что в планах Airbnb – запуск собственной авиакомпании.

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Расширение компании основатель сервиса сравнил с концепцией Amazon.

"Один магазин, в котором можно купить абсолютно все. У нас будет нечто подобное, но в рамках индустрии путешествий", – заявил Чески,

Стоит отметить, что более года назад в Airbnb уже сообщали, что работают над инструментом для бронирования рейсов, однако пока о проекте ничего неизвестно.

Что такое Airbnb? Онлайн-площадка для размещения, поиска и краткосрочной аренды частного жилья по всему миру.

Теги: LifeStyle Путешествия Безвизовый режим авиация
Источник: Businesstraveller
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