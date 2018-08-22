Аякс – Динамо: стартовые составы команд на матч Лиги Чемпионов

22 августа "Динамо" на выезде будет играть против "Аякса". Поединок начнется в 22:00 по Киеву.

"Динамо" выставило на первый матч против Аякса практически тот же состав, что вышел на поле неделю назад в матче против "Славии" (2:0).

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Единственным изменением станет выход с первых минут Виталия Буяльского, который заменит Владимира Шепелева. Буяльский составит центр поля с Денисом Гармашем и Сергеем Сидорчуком.

Стартовые составы на матч Лиги Чемпионов Аякс – Динамо

Аякс: Онана, де Лигт, де Беек, Гунтелар, Тадич, Мазрауи, Блинд, Шене, де Йонг, Зиех, Тальяфико.

Динамо: Бойко, Сидорчук, Вербич, Цыганков, Гармаш, Пиварич, Бурда, Буяльский, Беседин, Кадар, Кендзера.

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