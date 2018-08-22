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"Динамо" проиграло на выезде "Аяксу" в Лиге чемпионов

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Аякс – Динамо результат матча Лиги чемпионов 22 августа
Аякс – Динамо результат матча Лиги чемпионов 22 августа

В матче между "Аяксом" и "Динамо" разыгрывается одна из путевок в групповой этап Лиги чемпионов. Первый матч командам выпало играть в Амстердаме. И результат для "Динамо" оказался не слишком удачен.

Аякс – Динамо 3:1
Голы: ван де Беек, 2, Зиех, 35, Тадич, 43 – Кендзера, 16

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Киевляне не слишком удачно начали этот матч, пропустив первый гол уже на второй минуте. Автором результативного удара стал ван де Беек. Зиех сбросил мяч под удар Тадичу, которого никто не накрывал в штрафной площадке (впоследствии "Динамо" еще раз допустит такую ошибку, которая тоже станет результативной), тот скинул под удар ван де Бееку. Удар последнего оказался не слишком сильным, но мяч пролетел под руками и закатился за линию ворот. Секундомер показывал вторую минуту матча.

Выровняли игру и провели опасную атаку "Динамо" лишь на 15-й минуте матча. Тогда гости трижды подавали угловой. При этом в первый раз после удара Кадара Онана только в прыжке достал мяч, который летел под самую штангу. Но уже второй раз спасти свою команду от пропущенного гола голкипер не сумел. Снова пробивал Кадар, и Онана отбил мяч перед собой, где первым на добивании оказался Кендзера.

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Стоит добавить, что после забитого мяча в сторону игроков "Динамо" с трибун полетела вода (возможно пиво).

И еще до перерыва "Аякс" не просто восстановил преимущество, а увеличил его до двух голов. Сначала отличился Зиех, которому помог Кадар, головой направив мяч в угол ворот. А за две минуты до перерыва уже упомянутый Тадич оказался между двумя защитниками и в касание пробил мимо Бойко.

Во втором тайме счет мог стать и разгромным. Но дважды на помощь киевлянам приходила рамка ворот. Во втором случае Бойко не слишком удачно выбил мяч, его перехватил Зиех и пробивал из пределов штрафной (защитники не сумели помешать ему). И мяч попал в штангу.

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"Динамо" проигрывает с разницей в два гола. Впереди у команды матч в Киеве во вторник, 28 августа. Именно там определится команда, которая и пройдет в групповой этап Лиги чемпионов. Команда, которая проигрывает, продолжит выступления в Лиге Европы.

К слову, за игрой команд с трибун наблюдал главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

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Теги: Футбол Новости спорта Лига чемпионов Динамо
Источник: 24 Канал
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