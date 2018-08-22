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Аякс – Динамо: видео голов и моментов матча Лиги чемпионов

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Аякс – Динамо видео голов матча Лиги чемпионов 22 августа
Аякс – Динамо видео голов матча Лиги чемпионов 22 августа

В матче "Аякса" и "Динамо" голы команды начали забивать сразу со стартового свистка. Первый из них – уже на второй минуте.

Не успели зрители на трибунах как следует занять свои места, как "Аякс" уже вышел вперед. При этом отличился защитник ван де Беек, а мяч прошел под корпусом Бойко, вкатившись в ворота.

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Видео гола ван де Беека в ворота "Динамо"

 

Но "Динамо" сумело сравнять счет еще до перерыва. Киевляне подали три угловых подряд, и именно третий принес результат. После подачи последовал удар по воротам "Аякса", Онана не слишком удачно отбил, и первым на добивании оказался Кендзера, который и переправил мяч за линию ворот.

Видео гола Кендзеры в ворота "Аякса"

Но "Аякс" снова вышел вперед еще в первом тайме. Зиех сначала навесил в штрафную, но мяч вынесли оттуда. И его снова подхватил марокканский футболист. Только на этот раз он решил не навешивать, а пробил по воротам. Удар был не слишком сложный. Но Кадар подставил голову под траекторию полета мяча, изменив ее. И мяч залетел в угол ворот мимо Бойко.

Видео гола Зиеха в ворота "Динамо"

 

Еще до перерыва счет стал 3:1. За несколько минут до конца первого тайма "Динамо" пропустило третий раз. При этом гол забил Тадич, который до этого упал в штрафной площадке. Но поднявшись, он остался без опеки (среди обоих Томашев – Кенздорі и Кадара) и в касание замкнул навес с фланга

Видео гола Тадича в ворота "Динамо"

 

Теги: Футбол Новости спорта Лига чемпионов Динамо
Источник: 24 Канал
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