Аэрофобия: как избавиться от страха авиаперелетов
Многие люди испытывают тревогу или беспокойство во время полета. Одни люди испытывают просто неприятные ощущения из-за турбулентности или переполненного пространства, другие же впадают в панику во время взлета.
Такой страх известен как аэрофобия, пишет врач Сергей Кистенев в Instagram.
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Врач отмечает, что нет конкретной причины аэрофобии, потому что страх обычно возникает из-за других факторов:
- генетическое наследование или же смоделирован родителями;
- повышенное влияние СМИ, которые показывают авиационные события или другие инциденты;
- отсутствие контроля ситуации;
- страх тошноты (эметофобия);
- страх высоты (акрофобия);
- страх замкнутых пространств (клаустрофобия).
Аэрофобия – симптомы
Иногда работа над этими специфическими фобиями может помочь решить и аэрофобию.
• холодные руки;
• дрожание;
• ощущение удушья;
• тошнота;
• сбивчивое дыхание.
Эти симптомы могут возникнуть, когда человек думает о полете, о том, чтобы сесть в самолет или во время полета.
Лечение аэрофобии
Страх перед полетами преимущественно лечится с помощью психотерапии, лекарств или их комбинации.
Аэрофобия: лечение
С помощью экспозиционной терапии можно избавиться от аэрофобии. Во время такой терапии важную роль играют внимание, концентрация и целенаправленные усилия во время контакта с раздражителями, которые травмируют. Лечение заключается в повторном переживании негативных эмоций во время усиленной работы сознания.
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Поможет человеку проверить иррациональные модели мышления относительно полета когнитивно-поведенческая терапия. Критическим фокусом психотерапевтических вмешательств является изменение мышления пациента, его способа восприятия определенной жизненной ситуации.
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