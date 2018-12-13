Аэрофобия: как избавиться от страха авиаперелетов

Многие люди испытывают тревогу или беспокойство во время полета. Одни люди испытывают просто неприятные ощущения из-за турбулентности или переполненного пространства, другие же впадают в панику во время взлета.

Такой страх известен как аэрофобия, пишет врач Сергей Кистенев в Instagram.

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Врач отмечает, что нет конкретной причины аэрофобии, потому что страх обычно возникает из-за других факторов:

генетическое наследование или же смоделирован родителями; повышенное влияние СМИ, которые показывают авиационные события или другие инциденты; отсутствие контроля ситуации; страх тошноты (эметофобия); страх высоты (акрофобия); страх замкнутых пространств (клаустрофобия).



Аэрофобия – симптомы

Иногда работа над этими специфическими фобиями может помочь решить и аэрофобию.

Аэрофобия – симптомы • учащение пульса;

• холодные руки;

• дрожание;

• ощущение удушья;

• тошнота;

• сбивчивое дыхание.

Эти симптомы могут возникнуть, когда человек думает о полете, о том, чтобы сесть в самолет или во время полета.

Лечение аэрофобии

Страх перед полетами преимущественно лечится с помощью психотерапии, лекарств или их комбинации.

Аэрофобия: лечение​

С помощью экспозиционной терапии можно избавиться от аэрофобии. Во время такой терапии важную роль играют внимание, концентрация и целенаправленные усилия во время контакта с раздражителями, которые травмируют. Лечение заключается в повторном переживании негативных эмоций во время усиленной работы сознания.

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Поможет человеку проверить иррациональные модели мышления относительно полета когнитивно-поведенческая терапия. Критическим фокусом психотерапевтических вмешательств является изменение мышления пациента, его способа восприятия определенной жизненной ситуации.

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