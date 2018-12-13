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      Аэрофобия: как избавиться от страха авиаперелетов

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      Аэрофобия: симптомы, причины и лечение
      Аэрофобия: симптомы, причины и лечение / professor-thomas.com

      Многие люди испытывают тревогу или беспокойство во время полета. Одни люди испытывают просто неприятные ощущения из-за турбулентности или переполненного пространства, другие же впадают в панику во время взлета.

      Такой страх известен как аэрофобия, пишет врач Сергей Кистенев в Instagram.

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      Врач отмечает, что нет конкретной причины аэрофобии, потому что страх обычно возникает из-за других факторов:

      1. генетическое наследование или же смоделирован родителями;
      2. повышенное влияние СМИ, которые показывают авиационные события или другие инциденты;
      3. отсутствие контроля ситуации;
      4. страх тошноты (эметофобия);
      5. страх высоты (акрофобия);
      6. страх замкнутых пространств (клаустрофобия).

      Аерофобія – симптоми
      Аэрофобия – симптомы

      Иногда работа над этими специфическими фобиями может помочь решить и аэрофобию.

       
      Аэрофобия – симптомы
      • учащение пульса;
      • холодные руки;
      • дрожание;
      • ощущение удушья;
      • тошнота;
      • сбивчивое дыхание.

       

      Эти симптомы могут возникнуть, когда человек думает о полете, о том, чтобы сесть в самолет или во время полета.

      Лечение аэрофобии

      Страх перед полетами преимущественно лечится с помощью психотерапии, лекарств или их комбинации.

      Аерофобія: лікування

      Аэрофобия: лечение​

      С помощью экспозиционной терапии можно избавиться от аэрофобии. Во время такой терапии важную роль играют внимание, концентрация и целенаправленные усилия во время контакта с раздражителями, которые травмируют. Лечение заключается в повторном переживании негативных эмоций во время усиленной работы сознания.

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      Поможет человеку проверить иррациональные модели мышления относительно полета когнитивно-поведенческая терапия. Критическим фокусом психотерапевтических вмешательств является изменение мышления пациента, его способа восприятия определенной жизненной ситуации.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Психология
      Источник: 24 Канал
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