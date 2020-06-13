"Борисполь" возобновляет работу с 15 июня. Ежедневно в аэропорту планируют обслуживать 15 рейсов. Коронакризис не прошел для аэропорта бесследно: сократят 700 работников.

Компании могут отменять рейсы

Однако в аэропорту не могут дать гарантии, что все рейсы будут выполняться. Об этом сообщил директор "Борисполя" Павел Рябикин, информирует hromadske.

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В аэропорту в планах 15 регулярных рейсов. Но будут ли они выполняться – сказать сложно. Потому что компании, которые начали продажу билетов, не видят большого спроса, поэтому я не могу исключать того, что некоторые компании будут отменять запланированные рейсы,

– отметил Рябикин.

В "Борисполе" сократят работников

Коронавирусный кризис и карантинные ограничения ударили по аэропорту. Рябикин отметил, что придется сократить 700 работников аэропорта. Ведь из-за прекращения авиасообщения значительно упали доходы.

В кризис мы вошли с количественным составом 3700 человек, на сегодня численность составляла 3350 человек. Примерно 350 – это вакансии, те, у кого закончилась сделка, пенсионеры. Сейчас мы готовим изменение структуры, планируем в этом году выйти на показатель около 3000 работников,

- отметил директор аэропорта.

В "Борисполе" отмечают, что, несмотря на карантин, на поддержание жизнедеятельности аэропорта были необходимы большие суммы. Но расходы удалось сократить с 300 миллионов до 120 миллионов гривен.

Рябикин сообщил, что по прогнозам международных авиаэкспертов, пассажиропоток конца 2019 года удастся возобновить лишь в 2023 году.

Какие правила будут действовать в "Борисполе" для пассажиров

К терминалу D будут пускать пассажиров с посадочными талонами, билетом или в бумажном или электронном виде.

Документы следует предоставлять только в развернутом виде и без обложек. Пассажиры должны быть готовы по требованию инспектора снять маску или респиратор.

Перед поездкой в аэропорт пассажиров могут попросить заполнить информационную анкету о состоянии здоровья, если этого требует авиакомпания.

На входе в терминал будет осуществляться проверка температуры. Людей с температурой свыше 38 градусов, а также с симптомами коронавируса в аэропорт не допустят.

Пассажиров также просят соблюдать дистанцирование и пользоваться собственными или установленными в аэропорту санитайзерами.

После прилета в аэропорт пассажиры должны забрать свой багаж и как можно быстрее покинуть здание, а также минимально контактировать с людьми в терминале прибытия.

Обратите внимание! Украина планирует возобновить международное авиасообщение с 15 июня 2020 года. Что касается стран ЕС – внешние границы для иностранцев они начнут открывать с 1 июля.



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