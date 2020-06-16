Аэропорт "Киев" решил отменить все международные авиарейсы до 3 часов ночи 17 июня. Такое решение было принято с учетом продления карантина в Киеве.

Об отмене авиарейсов сообщили в пресс-служба самого аэропорта "Киев".

Стоит знать Украина открыла аэропорты 15 июня: куда украинцы могут полететь

На сайте аэропорта есть несколько десятков отмененных рейсов в западном и северном направлениях, преимущественно от лоукостера Wizz Air. Впрочем большинство из них были отменены еще раньше.

Уже 16 июня после восстановления международного авиасообщения из Киева должны состояться рейсы в датский Биллунн, немецкий Берлин и греческие Афины. К слову, все эти страны еще не открыли свободный въезд для украинцев.

Впрочем, пока есть только два рейса, которые 16 июня таки должны состояться. Оба во внутреннем сообщении:

№3N422: Киев – Ужгород, 18:00, авиаперевозчик "Урга";

№M9202 Киев – Запорожье, 20:00, авиаперевозчик "Мотор Сич".

Следует отметить, что в своем решении аэропорт "Киев" ссылается на постановление Кабмина о карантинных мероприятиях. Оно разрешает запускать международное авиасообщение из городов с высоким количеством больных коронавирус, в частности Киева, только с 22 июня.

Восстановление международного авиасообщения: коротко

Украина начала восстанавливать международное авиасообщение и впускать иностранцев с 15 июня. Правда, готовы принять украинцев пока только в 5 странах: США, Албании, Турции, Беларуси и Великобритании.

Впрочем свободно и без препятствий украинцы смогут улететь пока только в одном направлении – в Минск. И здесь есть ограничения: по возвращению придется отсидеть 14-дневную самоизоляцию, ведь правительство внесло северного соседа в страны с высоким уровнем распространения коронавируса.