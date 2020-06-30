Руководство международного аэропорта "Киев" вынуждено сократить на половину своих работников. Все из-за кризиса, в котором оказалась авиационная отрасль из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта "Киев" и отметила, что такие решения должны спасти компанию от банкротства.

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В аэропорту работает примерно 2 тысяч человек. Еще 8 тысяч сотрудников работает в смежных предприятиях, которые сотрудничают с аэропортом. Каждое подразделение должно решить, кого уволить и как оптимизировать работу компании.

По словам генерального директора компании Олега Левченко, на профессиональную подготовку персонала тратится не только много времени, но и значительные средства. Поэтому аэропорт вынужден сократить 50% работников, в том числе высококвалифицированных специалистов отрасли.

"Мы прогнозируем медленное восстановление спроса на авиаперелеты и ожидаем возврата к докарантинному уровню всего за несколько лет. Самостоятельно, без помощи государства, столичному аэропорту не выжить", – отметил Левченко.

К слову, авиаперелеты в Украине начали восстанавливаться с 15 июня. Однако не все страны готовы принимать украинских туристов.



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