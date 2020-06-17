Аэропорт "Киев" в ночь с 16 на 17 июня возобновил обслуживание международных авиаперелетов. Ранее авиакомпании не могли выполнять рейсы из-за запрета на международное сообщение.

Аэропорт возобновил обслуживание международных рейсов

Первый самолет, который приняли на аэродроме, прилетел из Минска. Об этом сообщила пресс-секретарь аэропорта Галина Богданенко в комментарии hromadske.

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За сегодня уже заработали европейские направления авиакомпании Wizz Air. Но только для пассажиров, имеющих вид на жительство, осуществляющих бизнес-поездку, имеющих официальное приглашение или осуществляющих командировки,

– отметила Богданенко.

На 17 июня запланированы рейсы Wizz Air в:

Венгрию;

Германию;

Эстонию;

Великобританию.

Обратите внимание! Евросоюз продлил ограничение на въезд для иностранцев. Вероятнее всего, оно продлится до июля 2020 года.

Информацию о рейсах постоянно корректируют

В аэропорту отмечают: сейчас информацию на табло корректируют в зависимости от того, какие именно страны открывают свое воздушное пространство.

Пока в аэропорту "Киев" обслуживают лишь один внутренний рейс – в Запорожье. В июле ожидают открытия еще одного направления – в Одессу.

На аэродроме из-за пандемии приняли дополнительные меры.

Вход – через агентов пассажирского обслуживания, осуществляющих температурный скрининг. В аэропорт пускают только с билетами, сопровождающих в терминалы не пускают,

– сообщила Богданенко.

Позиция Кличко по остановке международных рейсов в "Киеве"

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что решение о приостановке обслуживания рейсов в аэропорту не принимала столичная власть. Авиакомпании не могли выполнять рейсы из-за запрета на международное сообщение.

Мы понимаем всю сложность ситуации, понимаем, что из-за вынужденной приостановки перевозок пассажиров аэропорт несет большие убытки. Ежемесячно предприятие теряет почти 27 миллионов гривен,

– написал Кличко в своем телеграм-канале.

Сейчас Кличко видит три варианта выхода из ситуации с кризисом на аэродроме:

сократить расходы и уволить часть сотрудников. Но это худший вариант, который не решит проблем предприятия;

увеличить доходы с помощью установления минимальных фиксированных ставок на авиаобслуживание. И закрепить их на законодательном уровне. Это решение должно принимать правительство;

необходимо осуществить распределение пассажиропотока в киевском авиаузле – между аэропортами "Борисполь" и "Киев".

Возобновление международного авиасообщения в Украине

Украина возобновила международное авиасообщение 15 июня. Правда, готовы принять украинцев пока лишь в 5 странах. Это:

США,

Албания,

Турция,

Беларусь

Великобритания.

С 27 июня к этим странам присоединится Тунис.

Уже 16 июня аэропорт "Киев" решил отменить все международные авиарейсы до 3 часов ночи 17 июня.



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