Аэропорт "Киев" возобновил международное сообщение: детали
Аэропорт "Киев" в ночь с 16 на 17 июня возобновил обслуживание международных авиаперелетов. Ранее авиакомпании не могли выполнять рейсы из-за запрета на международное сообщение.
Аэропорт возобновил обслуживание международных рейсов
Первый самолет, который приняли на аэродроме, прилетел из Минска. Об этом сообщила пресс-секретарь аэропорта Галина Богданенко в комментарии hromadske.
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За сегодня уже заработали европейские направления авиакомпании Wizz Air. Но только для пассажиров, имеющих вид на жительство, осуществляющих бизнес-поездку, имеющих официальное приглашение или осуществляющих командировки,
– отметила Богданенко.
На 17 июня запланированы рейсы Wizz Air в:
- Венгрию;
- Германию;
- Эстонию;
- Великобританию.
Информацию о рейсах постоянно корректируют
В аэропорту отмечают: сейчас информацию на табло корректируют в зависимости от того, какие именно страны открывают свое воздушное пространство.
Пока в аэропорту "Киев" обслуживают лишь один внутренний рейс – в Запорожье. В июле ожидают открытия еще одного направления – в Одессу.
На аэродроме из-за пандемии приняли дополнительные меры.
Вход – через агентов пассажирского обслуживания, осуществляющих температурный скрининг. В аэропорт пускают только с билетами, сопровождающих в терминалы не пускают,
– сообщила Богданенко.
Позиция Кличко по остановке международных рейсов в "Киеве"
Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что решение о приостановке обслуживания рейсов в аэропорту не принимала столичная власть. Авиакомпании не могли выполнять рейсы из-за запрета на международное сообщение.
Мы понимаем всю сложность ситуации, понимаем, что из-за вынужденной приостановки перевозок пассажиров аэропорт несет большие убытки. Ежемесячно предприятие теряет почти 27 миллионов гривен,
– написал Кличко в своем телеграм-канале.
Сейчас Кличко видит три варианта выхода из ситуации с кризисом на аэродроме:
- сократить расходы и уволить часть сотрудников. Но это худший вариант, который не решит проблем предприятия;
- увеличить доходы с помощью установления минимальных фиксированных ставок на авиаобслуживание. И закрепить их на законодательном уровне. Это решение должно принимать правительство;
- необходимо осуществить распределение пассажиропотока в киевском авиаузле – между аэропортами "Борисполь" и "Киев".
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Возобновление международного авиасообщения в Украине
Украина возобновила международное авиасообщение 15 июня. Правда, готовы принять украинцев пока лишь в 5 странах. Это:
- США,
- Албания,
- Турция,
- Беларусь
- Великобритания.
С 27 июня к этим странам присоединится Тунис.
Уже 16 июня аэропорт "Киев" решил отменить все международные авиарейсы до 3 часов ночи 17 июня.
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