Впервые после карантина: аэропорт Львова возобновил работу – яркие фото
Львовский аэропорт 19 июня наконец возобновил международные перелеты. Первым самолетом, который взлетел в небо после карантина, стал борт авиакомпании Wizz Air. Как это было – смотрите фото.
С 19 июня львовский аэропорт начал принимать и отправлять рейсы в Германию. Об этом сообщили на странице аэропорта в фэйсбуке.
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Авиакомпания WizzAir осуществила первые 3 рейса
- Дортмунд – Львов – Дортмунд (57 пассажиров прилетели, 13 – улетели);
- Гданьск – Львов (24 – прилетели);
- Берлин – Львов – Берлин (14 – прилетели, 66 – улетели).
Министр инфраструктуры Владислав Криклий в телеграмме добавил, что авиация понемногу начинает восстанавливаться, и это не может не радовать.
Аэропорт Львов возобновил работу / Фото с фейсбук-страницы Международный аэропорт "Львов"
Как Украина возобновляла авиасообщение
- Украина возобновила международное авиасообщение 15 июня. Правда, готовы принять украинцев пока лишь в 5 странах. Это: США, Албания, Турция, Беларусь и Великобритания.
- Впрочем свободно и без всяких препятствий украинцы смогут полететь пока только в одном направлении – в Минск. Да и здесь есть ограничения: по возвращении придется отсидеть 14-дневную самоизоляцию.
- Правда, из-за большого количества больных COVID-19 на Львовщине возобновление работы аэропорта отложили до 19 июня.
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