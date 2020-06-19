Львовский аэропорт 19 июня наконец возобновил международные перелеты. Первым самолетом, который взлетел в небо после карантина, стал борт авиакомпании Wizz Air. Как это было – смотрите фото.

С 19 июня львовский аэропорт начал принимать и отправлять рейсы в Германию. Об этом сообщили на странице аэропорта в фэйсбуке.

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Дортмунд – Львов – Дортмунд (57 пассажиров прилетели, 13 – улетели);

Гданьск – Львов (24 – прилетели);

Берлин – Львов – Берлин (14 – прилетели, 66 – улетели).



Министр инфраструктуры Владислав Криклий в телеграмме добавил, что авиация понемногу начинает восстанавливаться, и это не может не радовать.

Аэропорт Львов возобновил работу / Фото с фейсбук-страницы Международный аэропорт "Львов"

Как Украина возобновляла авиасообщение

Украина возобновила международное авиасообщение 15 июня . Правда, готовы принять украинцев пока лишь в 5 странах. Это: США, Албания, Турция, Беларусь и Великобритания.

. Правда, готовы принять украинцев пока лишь в 5 странах. Это: США, Албания, Турция, Беларусь и Великобритания. Впрочем свободно и без всяких препятствий украинцы смогут полететь пока только в одном направлении – в Минск. Да и здесь есть ограничения: по возвращении придется отсидеть 14-дневную самоизоляцию.

Правда, из-за большого количества больных COVID-19 на Львовщине возобновление работы аэропорта отложили до 19 июня.

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