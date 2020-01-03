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      Аэропорт Белой Церкви получит статус международного: какие еще планы на 2020 год

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      В министерстве инфраструктуры объявили планы на 2020 год / mtu.gov.ua

      В Министерстве инфраструктуры рассказали, над чем будут работать в 2020 году. Аэропорт в Белой Церкви сделают международным, отремонтируют дороги, в общем изменения будут во всех сферах транспорта.

      В министерстве сообщили, что планируют восстановить дороги, модернизировать железную дорогу, развивать авиацию и водный транспорт.

      Какие планы в сфере авиации

      В частности в сфере авиации планируют предоставить аэропорту в Белой Церкви статус международного – это позволит выполнять с этого аэродрома прямые рейсы в другие страны.

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      Также планируется увеличить доходы аэропорта во Львове на 20%. А еще в 2020 году хотят осуществить реконструкцию и строительство аэропортов в Днепре, Мукачево и Одессе.

      Какие дороги отремонтируют в 2020 году

      В дорожной сфере планируется подготовить концессии дорог М-06 Львов – Стрый, М-09 Львов – Тернополь, М-05 Киев – Белая Церковь, ввести в режим работы 20 комплексов для взвешивания в движении. Также будут работать над строительством мостов в Запорожье и Кременчуге.

      Еще в планах министерства восстановить около 4000 километров автодорог и провести реформу "Укравтодора" и "Укртрансбезопасности".

      Что такое концессияДля осуществления строительства или реконструкции объектов, находящихся в собственности государства или территориальной общины, нужно заключить договор концессии. Таким образом объекты передаются во временную эксплуатацию частным фирмам, которые будут выполнять работы.

      Что ждет железную дорогу

      Также стартует реформа Укрзализныци и будет подготовка концессии железнодорожных вокзалов Киева, Запорожья, Николаева, Харькова, Днепра и Хмельницкого.

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      Планируют принять закон о железнодорожном транспорте и запуске частной тяги.

      Как будет меняться водный транспорт

      Планируют принять закон о внутренних водных путях и либерализации речных перевозок. Ждет реформа Морской администрации и Администрации речных портов.

      Готовить к концессии будут порты Ольвия, Херсон, Мариуполь, Одесса и паромный комплекс в порту Черноморск. Отремонтируют 4 шлюза.

      Новые электронные сервисы

      Будут внедрять единый э-билет, а также э-порт и электронный кабинет моряка.

      міністерство інфраструктури плани 2020 рік
      Все планы Министерства в 2020 году / Фото с фейсбуке

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      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Новости Украины Транспорт авиация Дороги Укрзализниця Железная дорога Министерство инфраструктуры Водный транспорт
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