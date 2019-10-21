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      Аэропорт "Борисполь" остановил работу терминалов из-за угрозы отравления: что известно

      278 Читати новину українською
      Аэропорт "Борисполь"
      Аэропорт "Борисполь" / пресс-служба аэропорта

      Сейчас в аэропорту работает комиссия ГСЧС. Дело в том, что после обработки полей в зоне, принадлежащей аэродрому, обнаружили вредные вещества. Сейчас терминалы аэропорта не работают.

      В "Борисполе" некоторое время не работали терминалы, поскольку работники ждали выводов специалистов из ГСЧС. Об этом информирует пресс-служба аэропорта.

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      В связи с обработкой полей в зоне деятельности аэропорта и окружающей местности амиаковместительными веществами по предварительным оценкам произошло высвобождение летучих вредных веществ,
      – говорится в сообщении.

      Пассажирам советовали ждать появления новую информацию и наблюдать за онлайн-табло аэропорта.

       

      Внимание! Согласно информации на онлайн-табло, сейчас задерживаются девять внутренних и международных рейсов.

      По состоянию на 21: 00 работу аэропорта "Борисполь" возобновили. Сообщается, что качество воздуха на аэродроме соответствует допустимым нормам. Аэропорт "Борисполь" работает в штатном режиме.

      Несмотря на это, в комментариях к пубикации пишут пассажиры. Одни сетуют, что им не возвращают багаж, другие – недовольны тем, что территорию аэродрома обрабатывают "химией".

      Еще одни очевидцы пишут о том, что двух уборщиц из самолета забрала скорая. У них якобы обнаружили отравление аммиаком.

      користувачі соцмереж Бориспіль
      користувачі соцмереж
      користувачі соцмереж Бориспіль
      Что пишут о ситуации в соцсетях

      Увага! Згідно з інформацією на онлайн-табло, наразі затримуються дев'ять внутрішніх і міжнародних рейсів.

      Станом на 21:00 роботу аеропорту "Бориспіль" відновили. Повідомляється, що якість повітря на летовищі відповідає допустимим нормам. Аеропорт "Бориспіль" працює в штатному режимі.

      Попри це у коментарях до допису пишуть пасажири. Одні нарікають, що їм не повертають багаж, інші – незадоволені тим, що територію летовища окроплюють "хімією".

      Ще одні очевидці пишуть про те, що двох прибиральниць з літака забрала швидка. В них начебто виявили отруєння аміаком.

      користувачі соцмереж Бориспіль
      користувачі соцмереж
      користувачі соцмереж Бориспіль
      Що пишуть про ситуацію у соцмережах

      blog_ava
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие ГСЧС Новости Борисполя авиация Новости Киева
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