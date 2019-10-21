Аэропорт "Борисполь" остановил работу терминалов из-за угрозы отравления: что известно

Сейчас в аэропорту работает комиссия ГСЧС. Дело в том, что после обработки полей в зоне, принадлежащей аэродрому, обнаружили вредные вещества. Сейчас терминалы аэропорта не работают.

В "Борисполе" некоторое время не работали терминалы, поскольку работники ждали выводов специалистов из ГСЧС. Об этом информирует пресс-служба аэропорта.

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В связи с обработкой полей в зоне деятельности аэропорта и окружающей местности амиаковместительными веществами по предварительным оценкам произошло высвобождение летучих вредных веществ,

– говорится в сообщении.

Пассажирам советовали ждать появления новую информацию и наблюдать за онлайн-табло аэропорта.

Внимание! Согласно информации на онлайн-табло, сейчас задерживаются девять внутренних и международных рейсов.

По состоянию на 21: 00 работу аэропорта "Борисполь" возобновили. Сообщается, что качество воздуха на аэродроме соответствует допустимым нормам. Аэропорт "Борисполь" работает в штатном режиме.

Несмотря на это, в комментариях к пубикации пишут пассажиры. Одни сетуют, что им не возвращают багаж, другие – недовольны тем, что территорию аэродрома обрабатывают "химией".

Еще одни очевидцы пишут о том, что двух уборщиц из самолета забрала скорая. У них якобы обнаружили отравление аммиаком.







Что пишут о ситуации в соцсетях

Увага! Згідно з інформацією на онлайн-табло, наразі затримуються дев'ять внутрішніх і міжнародних рейсів.

Станом на 21:00 роботу аеропорту "Бориспіль" відновили. Повідомляється, що якість повітря на летовищі відповідає допустимим нормам. Аеропорт "Бориспіль" працює в штатному режимі.

Попри це у коментарях до допису пишуть пасажири. Одні нарікають, що їм не повертають багаж, інші – незадоволені тим, що територію летовища окроплюють "хімією".

Ще одні очевидці пишуть про те, що двох прибиральниць з літака забрала швидка. В них начебто виявили отруєння аміаком.







Що пишуть про ситуацію у соцмережах