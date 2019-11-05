Аэропорт "Борисполь" подготовили к зиме: фотоотчет

Самый большой аэродром Украины к зиме готов. В аэропорту "Борисполь" обещают, что в этом году из-за снегопадов и гололеда рейсы отменять не будут. Мол, для этого подготовили чуть ли не полтысячи единиц спецтехники.

К зимнему сезону автопарк пополнили новыми снегоуборочными машинами.

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Однако, чтобы подготовить аэродром, нужно, чтобы работали несколько машин одновременно. В Борисполе уверяют: изменить расписание рейсов сможет только очень плохая видимость, ориентировочно менее 200 метров.

Смотрите видео: как аэропорт готовят к зиме

Водитель спецтехники Руслан говорит, что хуже всего - это, когда ночью идет ледовый дождь, падает и замерзает. Но в таких ситуациях спасает специальный реагент.

Есть другая проблема – это подготовка летного персонала, который имеет возможность садиться в сложных метеоусловиях. У летного состава есть соответствующие допуски, где командир воздушного судна и второй пилот имеет соответствующую категорию выполнения полетов при определенных условиях,

– пояснил директор по производству аэропорта "Борисполь" Юрий Павлюк.

Аэропорт "Борисполь" подготовили к зиме