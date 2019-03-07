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      Аэропорт "Харьков" планирует открытие новых бюджетных авиарейсов

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      Аэропорт "Харьков" планирует открытие новых бюджетных авиарейсов
      Аэропорт "Харьков" планирует открытие новых бюджетных авиарейсов / hrk.aero

      Руководство аэропорта "Харьков" ведет переговоры с крупнейшим европейским лоукостером Ryanair по запуску новых рейсов. Вероятно, это произойдет ближе к зимнему периоду.

      Новые направления Ryanair

      Приоритетными являются рейсы из Харькова в Германию, Польшу, страны Прибалтики, а также Средиземноморья. Об этом сообщил коммерческий директор аэропорта "Харьков" Владислав Ильин в интервью порталу "В отпуск".

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      Он отметил, что сейчас возникают определенные трудности в переговорах с Ryanair. Главным образом операционного плана.

      Например, если из той же Польши во Львов рейс выполняется около часа, то к нам – два. Получается, что вместо одного рейса в Харьков, лоукостер может выполнить из Польши два рейса, например, во Львов и Милан,
      – пояснил Ильин.

      Новые направления Wizz Air

      Также Владислав добавил, что аэропорт осуществлял переговоры и с другими лоукост-авиакомпаниями. В частности дирекция аэропорта фактически договорились с Wizz Air о новых направлениях.


      Wizz Air

      Мы уже фактически договорились с ними о новых направлениях, но операционные вопросы мешают их реализовать в кратчайшие сроки. Например, в ЕС существует правило, что экипажи не могут работать больше, чем 12 часов. Но при расчете полетов из Харькова так получается, что лоукостер не вписывается в это ограничение,
      – отметил коммерческий директор.

      Он рассказал, что харьковчане хотят путешествовать в Германию из Харькова. Это направление имеет не абы какой спрос, однако чтобы Wizz Air выполнил рейс из Германии, то самолет должен полететь на ближайшую базу. Одна из таких находится в польском Вроцлаве. Поэтому самолет сначала выполняет полет из Вроцлава в немецкий Дортмунд, затем в Харьков. Потом обратно в Дортмунд и уже после этого возвращается во Вроцлав.

      План польоту Wizz Air
      План полета Wizz Air

      Компания Wizz Air отметила, что интересуется расширением географии полетов от Украины в Германию. Но у перевозчика нет никакой базы в этой стране.

      Новые направления Buta Airways, SkyUp и Ernest

      Уже с 2019 года из аэропорта "Харьков" начнет осуществлять регулярные рейсы азербайджанская авиакомпания Buta Airways. Кроме того, начал выполнять, кроме чартерных, регулярные рейсы лоукостер SkyUp. Первым таким направлением стал Харьков-Шарджа. После того, как полеты в Шарджу будут прекращены в мае, с сентября перевозчик начнет летать в Дубай. В марте начинает полеты в Рим и Милан итальянский лоукостер Ernest.

      К слову, в 2018 году аэропорт "Харьков" обслужил более 960 тысяч пассажиров. В 2019 году руководство аэропорта планирует достичь пассажиропотока 1,2 миллиона человек, то есть рост будет примерно на 25%.

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      Теги: Новости Украины Новости Харькова SkyUp Wizz Air Ryanair авиация
      Источник: 24 канал
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