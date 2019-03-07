Аэропорт "Харьков" планирует открытие новых бюджетных авиарейсов

Руководство аэропорта "Харьков" ведет переговоры с крупнейшим европейским лоукостером Ryanair по запуску новых рейсов. Вероятно, это произойдет ближе к зимнему периоду.

Новые направления Ryanair

Приоритетными являются рейсы из Харькова в Германию, Польшу, страны Прибалтики, а также Средиземноморья. Об этом сообщил коммерческий директор аэропорта "Харьков" Владислав Ильин в интервью порталу "В отпуск".

Читайте также: Как Россия может уничтожить самую дорогую в истории систему вооружения изнутри

Он отметил, что сейчас возникают определенные трудности в переговорах с Ryanair. Главным образом операционного плана.

Например, если из той же Польши во Львов рейс выполняется около часа, то к нам – два. Получается, что вместо одного рейса в Харьков, лоукостер может выполнить из Польши два рейса, например, во Львов и Милан,

– пояснил Ильин.

Новые направления Wizz Air

Также Владислав добавил, что аэропорт осуществлял переговоры и с другими лоукост-авиакомпаниями. В частности дирекция аэропорта фактически договорились с Wizz Air о новых направлениях.



Wizz Air

Мы уже фактически договорились с ними о новых направлениях, но операционные вопросы мешают их реализовать в кратчайшие сроки. Например, в ЕС существует правило, что экипажи не могут работать больше, чем 12 часов. Но при расчете полетов из Харькова так получается, что лоукостер не вписывается в это ограничение,

– отметил коммерческий директор.

Он рассказал, что харьковчане хотят путешествовать в Германию из Харькова. Это направление имеет не абы какой спрос, однако чтобы Wizz Air выполнил рейс из Германии, то самолет должен полететь на ближайшую базу. Одна из таких находится в польском Вроцлаве. Поэтому самолет сначала выполняет полет из Вроцлава в немецкий Дортмунд, затем в Харьков. Потом обратно в Дортмунд и уже после этого возвращается во Вроцлав.



План полета Wizz Air

Компания Wizz Air отметила, что интересуется расширением географии полетов от Украины в Германию. Но у перевозчика нет никакой базы в этой стране.

Новые направления Buta Airways, SkyUp и Ernest

Уже с 2019 года из аэропорта "Харьков" начнет осуществлять регулярные рейсы азербайджанская авиакомпания Buta Airways. Кроме того, начал выполнять, кроме чартерных, регулярные рейсы лоукостер SkyUp. Первым таким направлением стал Харьков-Шарджа. После того, как полеты в Шарджу будут прекращены в мае, с сентября перевозчик начнет летать в Дубай. В марте начинает полеты в Рим и Милан итальянский лоукостер Ernest.

К слову, в 2018 году аэропорт "Харьков" обслужил более 960 тысяч пассажиров. В 2019 году руководство аэропорта планирует достичь пассажиропотока 1,2 миллиона человек, то есть рост будет примерно на 25%.