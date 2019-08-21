Аэропорт "Киев" и "Запорожье" закроют в сентябре: что будет со всеми рейсами

Аэропорт "Киев" ("Жуляны") временно закроют в сентябре на реконструкцию. Поэтому рейсы десяти авиакомпаний временно перенесут в аэропорт "Борисполь".

Аэропорт "Киев" не будет работать с 2 сентября с 9:00 до 9:00 12 сентября, сообщает avianews.com. Пассажиры, чей вылет приходится на эти даты, могут обратиться в авиакомпании для уточнения статуса рейса и переоформить бронь билетов.

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Рейсы авиакомпаний из "Жулян" распределят между терминалами D и F в аэропорту "Борисполь".

В Терминал D перенесли рейсы авиакомпаний: "Белавиа", LOT, Alitalia, Pegasus Airlines, "Мотор Сич".

Из терминала F будут вылетать: Wizz Air, Ernest Airlines, Buta Airways, "Джоника", Vueling.

Что касается реконструкции аэропорта "Киев, то будут ремонтировать взлетно-посадочную полосу и часть летного поля. На это потратят 33 миллиона гривен.

Почему и на сколько закроют аэропорт "Запорожье"?

Аэропорт "Запорожье" закроют на период с 2 сентября до 15 октября из-за ремонта взлетно-посадочной полосы. Поэтому авиакомпании Международные авиалинии Украины, LOT и Turkish Airlines отменяют все свои рейсы.

Пассажиры отмененных рейсов должны получить соответствующие уведомления с правом перебронирования билетов на рейсы, которые будут прибывать и вылетать из аэропорта Днепра или другого города. Если же пассажиры откажутся от перебронирования, то получат компенсацию стоимости билетов, сообщает ЦТС.



Аэропорт "Запорожье" / Фото uatv.ua

В авиакомпании "Мотор Сич" внесли изменения в свое расписание в связи с закрытием аэропорта "Запорожье":

отменены рейсы Запорожье-Киев и Киев-Запорожье,

вместо ежедневных рейсов Запорожье-Минск и Минск-Запорожье будут выполняться рейсы Днепр-Минск и Минск-Днепр по средам, пятницам и воскресеньям;

вместо рейсов Запорожье-Бургас и Бургас-Запорожье будут выполняться рейсы Днепр-Бургас и Бургас-Днепр.

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Пассажиров этих рейсов попросили обратиться в контакт-центр компании "Мотор Сич".

Заметим, что перелеты в Беларуси "Мотор Сич" выполняет в сотрудничестве с "Белавиа". Там сообщили, что внесут изменения в свою полетную программу согласно изменениям в "Мотор Сичи".