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      Аэропорт "Киев" и "Запорожье" закроют в сентябре: что будет со всеми рейсами

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      Аэропорт Жуляны и Запорожье закроют в сентябре 2019 - что будет с рейсами
      Аэропорт "Киев" ("Жуляны") временно не будет работать в сентябре / Facebook-страница аэропорта "Киев"

      Аэропорт "Киев" ("Жуляны") временно закроют в сентябре на реконструкцию. Поэтому рейсы десяти авиакомпаний временно перенесут в аэропорт "Борисполь".

      Аэропорт "Киев" не будет работать с 2 сентября с 9:00 до 9:00 12 сентября, сообщает avianews.com. Пассажиры, чей вылет приходится на эти даты, могут обратиться в авиакомпании для уточнения статуса рейса и переоформить бронь билетов.

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      Рейсы авиакомпаний из "Жулян" распределят между терминалами D и F в аэропорту "Борисполь".

      В Терминал D перенесли рейсы авиакомпаний: "Белавиа", LOT, Alitalia, Pegasus Airlines, "Мотор Сич".

      Из терминала F будут вылетать: Wizz Air, Ernest Airlines, Buta Airways, "Джоника", Vueling.

      Что касается реконструкции аэропорта "Киев, то будут ремонтировать взлетно-посадочную полосу и часть летного поля. На это потратят 33 миллиона гривен.

      Почему и на сколько закроют аэропорт "Запорожье"?

      Аэропорт "Запорожье" закроют на период с 2 сентября до 15 октября из-за ремонта взлетно-посадочной полосы. Поэтому авиакомпании Международные авиалинии Украины, LOT и Turkish Airlines отменяют все свои рейсы.

      Пассажиры отмененных рейсов должны получить соответствующие уведомления с правом перебронирования билетов на рейсы, которые будут прибывать и вылетать из аэропорта Днепра или другого города. Если же пассажиры откажутся от перебронирования, то получат компенсацию стоимости билетов, сообщает ЦТС.

      аеропорт Запоріжжя не працює
      Аэропорт "Запорожье" / Фото uatv.ua

      В авиакомпании "Мотор Сич" внесли изменения в свое расписание в связи с закрытием аэропорта "Запорожье":

      • отменены рейсы Запорожье-Киев и Киев-Запорожье,
      • вместо ежедневных рейсов Запорожье-Минск и Минск-Запорожье будут выполняться рейсы Днепр-Минск и Минск-Днепр по средам, пятницам и воскресеньям;
      • вместо рейсов Запорожье-Бургас и Бургас-Запорожье будут выполняться рейсы Днепр-Бургас и Бургас-Днепр.

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      Пассажиров этих рейсов попросили обратиться в контакт-центр компании "Мотор Сич".

      Заметим, что перелеты в Беларуси "Мотор Сич" выполняет в сотрудничестве с "Белавиа". Там сообщили, что внесут изменения в свою полетную программу согласно изменениям в "Мотор Сичи".

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      Теги: Новости Украины Новости Киева авиация Транспорт Новости Запорожья Новости Борисполя
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