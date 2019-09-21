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      Аэропорт "Киев" эвакуируют из-за сообщения о заминировании

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      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото / Фото из открытых источников

      В субботу вечером, 21 сентября, в полицию поступило сообщение о заминировании. Полиция эвакуирует пассажиров и посетителей. На месте работают МЧСники.

      Правоохранители ожидают прибытия взрывотехников, сообщает "Информатор".

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      Правоохранители начали эвакуировать людей около 23:15. Всего из здания эвакуировали около сотни пассажиров. Также эвакуирован персонал аэропорта, а территория вокруг терминалов окружена специальной лентой.

      На место происшествия прибыли взрывотехники, которые должны проверить все помещения аэропорта на наличие взрывоопасных веществ или предметов.

       

      Фото Информатор

      Накануне, 18 сентября, мужчина на мосту Метро личным авто частично заблокировал движение по мосту и угрожал все взорвать. Из-за инцидента движение в столице было парализовано. Полиция стянула на место происшествия все необходимые службы и провела спецоперацию по задержанию злоумышленника. На самом деле взрывчатки у него не было.

      Правоохранители недавно усилили ответственность за ложные сообщения о заминировании. И будут сажать за решетку на шесть лет, конфискуя при этом имущество. Мужчине именно грозит до шести лет лишения свободы.

      Стоит отметить, что убытки за один ложный вызов составляют в среднем от 40 до 50 тысяч гривен. Средний показатель фейковых вызовов за месяц по Украине – до 15 тысяч. В целом государству такие не веселые "шутки" ежемесячно обходятся на общую сумму до 600 миллионов гривен.

      blog_ava
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      20 сентября
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      Теги: ГСЧС Полиция Новости Киева Новости Украины
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