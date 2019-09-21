Аэропорт "Киев" эвакуируют из-за сообщения о заминировании
В субботу вечером, 21 сентября, в полицию поступило сообщение о заминировании. Полиция эвакуирует пассажиров и посетителей. На месте работают МЧСники.
Правоохранители ожидают прибытия взрывотехников, сообщает "Информатор".
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Фото Информатор
Накануне, 18 сентября, мужчина на мосту Метро личным авто частично заблокировал движение по мосту и угрожал все взорвать. Из-за инцидента движение в столице было парализовано. Полиция стянула на место происшествия все необходимые службы и провела спецоперацию по задержанию злоумышленника. На самом деле взрывчатки у него не было.
Правоохранители недавно усилили ответственность за ложные сообщения о заминировании. И будут сажать за решетку на шесть лет, конфискуя при этом имущество. Мужчине именно грозит до шести лет лишения свободы.
Стоит отметить, что убытки за один ложный вызов составляют в среднем от 40 до 50 тысяч гривен. Средний показатель фейковых вызовов за месяц по Украине – до 15 тысяч. В целом государству такие не веселые "шутки" ежемесячно обходятся на общую сумму до 600 миллионов гривен.