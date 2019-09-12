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      Аэропорт "Киев" возобновил свою работу

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      Аэропорт "Киев" возобновил работу после ремонта
      Аэропорт "Киев" возобновил работу после ремонта / kyivcity.travel

      12 сентября международный аэропорт "Киев" возобновил свою работу после десятидневного ремонта.

      По информации пресс-службы аэропорта, все планы по ремонту уже реализованы, а работы выполнены.

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      "Уже в 9:00, 12 сентября, то время, когда терминалы оживут и наполнятся пассажирами. Время, когда на взлетную полосу будут садиться самолеты", – написала пресс-служба.

      Ремонтные работы на территории аэропорта продолжались со 2 до 12 сентября. Там восстанавливали взлетно-посадочную полосу. Из-за этого рейсы авиакомпаний перенесли в аэропорт "Борисполь". Сейчас в "Жулянах" самолеты улетают в штатном режиме.

      В 2018 году аэропортом "Киев" воспользовалось 2,8 миллиона пассажиров. Годовой пассажиропоток вырос на 52%. Количество рейсов увеличилось на 30%.

       

       

       

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      Теги: Новости Украины авиация Новости Киева
      Источник: 24 канал
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