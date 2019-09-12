12 сентября международный аэропорт "Киев" возобновил свою работу после десятидневного ремонта.

По информации пресс-службы аэропорта, все планы по ремонту уже реализованы, а работы выполнены.

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"Уже в 9:00, 12 сентября, то время, когда терминалы оживут и наполнятся пассажирами. Время, когда на взлетную полосу будут садиться самолеты", – написала пресс-служба.

Ремонтные работы на территории аэропорта продолжались со 2 до 12 сентября. Там восстанавливали взлетно-посадочную полосу. Из-за этого рейсы авиакомпаний перенесли в аэропорт "Борисполь". Сейчас в "Жулянах" самолеты улетают в штатном режиме.

В 2018 году аэропортом "Киев" воспользовалось 2,8 миллиона пассажиров. Годовой пассажиропоток вырос на 52%. Количество рейсов увеличилось на 30%.