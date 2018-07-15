Аэропорт "Львов" сообщил о задержке двух рейсов авиакомпании SkyUp / Фото из соцсетей

Аэропорт "Львов" сообщил, что два самолета, которые направляются из/в египетского курорта Шарм-эль-Шейх, задерживаются. Причина этого – позднее прибытие предыдущего рейса. В аэропорту отметили, что пассажирам частично сообщили об изменении расписания.