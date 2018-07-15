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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Аэропорт "Львов" сообщил о задержке двух рейсов авиакомпании SkyUp

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Аэропорт "Львов" сообщил о задержке двух рейсов авиакомпании SkyUp
Аэропорт "Львов" сообщил о задержке двух рейсов авиакомпании SkyUp / Фото из соцсетей

Аэропорт "Львов" сообщил, что два самолета, которые направляются из/в египетского курорта Шарм-эль-Шейх, задерживаются. Причина этого – позднее прибытие предыдущего рейса. В аэропорту отметили, что пассажирам частично сообщили об изменении расписания.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта "Львов".

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Так, рейс KUP5314 Шарм-эль-Шейх—Львов вместо 18:00 прибудет в Украину в 21:00.

А рейс KUP5313 Львов— Шарм-эль-Шейх вместо 19:30 вылетит в 22:30.

Рейсы выполняет авиакомпания SKYUP.

 

Теги: Новости Львова Новости Украины авиация
Источник: 24 Канал
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