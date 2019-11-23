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      Аэропорт Львов возобновил работу после инцидента с самолетом: фото

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      Самолет МАУ выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. / Фото из Instagram

      Международный аэропорт имени Даниила Галицкого "Львов" 23 ноября приостановил работу из-за самолета МАУ, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. По состоянию на 12.00 аэропорт возобновил работу.

      Инцидент с самолетом МАУ произошел в 7:00, сообщили в пресс-службе львовского аэропорта. Самолет направлялся в Киев – рейс PS034.

      Важно: Аэропорт Одессы возобновил работу через сутки после крушения самолета

      Самолет выкатился из-за сложных погодных условий во время разворота в торце полосы. Пассажиров и багаж эвакуировали, пострадавших нет. Сейчас с пассажирами работает представитель авиакомпании.

      По состоянию на 11.20 самолет МАУ уже эвакуировали со взлетно-посадочной полосы.

      Отметим, что сегодня в Украине осадки и низкая температура. Из-за этого на дороге образовалась гололедица.

       

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости Львова Новости Киева МАУ Непогода в Украине Погода Транспорт авиация
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