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      Аэропорт Львова увеличил количество пассажиров вдвое

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      Львовский аэропорт
      Львовский аэропорт / inlviv.in.ua

      Только за апрель 2019 года Международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого увеличил пассажиропоток на 48,2% по сравнению с апрелем 2018 года. Следовательно аэропортом воспользовались 155,2 тысячи пассажиров, тогда как в 2018 году 104,7 тысячи.

      К слову, за апрель 2019 года было произведено 1 475 рейсов, тогда как в 2018 – 1 129 рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе Международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого в Facebook.

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      В целом же за январь-апрель 2019 года пассажиропоток этого аэропорта вырос на 51,9% в сравнении с показателем аналогичного периода прошлого года и достиг отметки 524,6 тысячи пассажиров. В то же время возросло и количество рейсов – с 3 974 до 5 081.

      К слову, сайт avianews.com проанализировал состояние флота всех украинских авиакомпаний и обнародовал ошеломляющие результаты. Оказалось, что средний возраст флота украинских авиакомпаний превышает 20 лет. Более младшие самолеты есть у лоукостера SkyUp, тогда как самыми старыми владеет "Мотор Сич".

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      Теги: Новости Украины
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