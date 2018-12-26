Аэропорт Николаева принял первый авиарейс из Киева

Первый авиарейс сообщением Киев-Николаев авиакомпании Dream Wind приземлился в аэропорту Николаева.

Об этом сообщает "Центр транспортных стратегий".

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Известно, что самолет Boeing 737-300 приземлился в аэропорту Николаев в 10:06 26 декабря 2018 года.

К слову, обратный рейс в Киев отправится 29 декабря. Тогда же и состоится еще один перелет из Киевского аэропорта «Жуляны» в Николаев.

Ранее 24 канал сообщал, что первый авиарейс из Николаева в Киев, который должен был состояться 22 декабря, отменили из-за низкого спроса на билеты. Кроме того, о том, что рейс не состоится, не предупредили.