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      Аэропорт Николаева принял первый авиарейс из Киева

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      Аэропорт Николаева принял первый авиарейс из Киева
      Аэропорт Николаева принял первый авиарейс из Киева / Фото из открытых источников

      Первый авиарейс сообщением Киев-Николаев авиакомпании Dream Wind приземлился в аэропорту Николаева.

      Об этом сообщает "Центр транспортных стратегий".

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      Известно, что самолет Boeing 737-300 приземлился в аэропорту Николаев в 10:06 26 декабря 2018 года.

      К слову, обратный рейс в Киев отправится 29 декабря. Тогда же и состоится еще один перелет из Киевского аэропорта «Жуляны» в Николаев.

      Ранее 24 канал сообщал, что первый авиарейс из Николаева в Киев, который должен был состояться 22 декабря, отменили из-за низкого спроса на билеты. Кроме того, о том, что рейс не состоится, не предупредили.

      Теги: Новости Украины авиация Новости Киева Новости Николаева
      Источник: 24 Канал
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