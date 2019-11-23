Аэропорт Одессы возобновил работу через сутки после аварии самолета

Международный аэропорт "Одесса" наконец возобновил работу в обычном режиме после инцидента, который произошел с самолетом из Стамбула накануне вечером.

На фейсбук странице аэропорта сообщается, что выполнение рейсов после дневного перерыва возобновилось в 22:00.

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Представители аэропорта также сообщили, что для ликвидации последствий авиационного инцидента с рейсом TK 467, в Украину прибыли специалисты из Турции, которые привезли необходимое оборудование. Службы аэропорта совместно с инженерами Turkish Airlines во время слаженной работы успешно отбуксировали самолет к временной стоянке.

Специалисты провели дополнительную проверку взлетно-посадочной полосы, подтвердили ее соответствие всем нормам и приняли решение о возобновлении рейсов.

Авария самолета в Одессе

Вечером 21 ноября аэропорту Одессы произошла аварийная посадка самолета Turkish Airlines, летевший рейсом "Стамбул – Одесса". Пассажиров срочно эвакуировали из борта. К счастью, никто не пострадал – у пассажиров, правда, шок.

Интересно, что в Одессе такая поломка – вторая в течение дня: аналогичная ситуация произошла 21 ноября днем с частным самолетом, который слетал в направлении ОАЭ.