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      Аэропорт Одессы возобновил работу через сутки после аварии самолета

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      Аэропорт "Одесса" возобновил работу в штатном режиме / Думская

      Международный аэропорт "Одесса" наконец возобновил работу в обычном режиме после инцидента, который произошел с самолетом из Стамбула накануне вечером.

      На фейсбук странице аэропорта сообщается, что выполнение рейсов после дневного перерыва возобновилось в 22:00.

      Интересно: Самолет загорелся в небе над Лос-Анджелесом: видео

      Представители аэропорта также сообщили, что для ликвидации последствий авиационного инцидента с рейсом TK 467, в Украину прибыли специалисты из Турции, которые привезли необходимое оборудование. Службы аэропорта совместно с инженерами Turkish Airlines во время слаженной работы успешно отбуксировали самолет к временной стоянке.

      Специалисты провели дополнительную проверку взлетно-посадочной полосы, подтвердили ее соответствие всем нормам и приняли решение о возобновлении рейсов.

      Авария самолета в Одессе

      Вечером 21 ноября аэропорту Одессы произошла аварийная посадка самолета Turkish Airlines, летевший рейсом "Стамбул – Одесса". Пассажиров срочно эвакуировали из борта. К счастью, никто не пострадал – у пассажиров, правда, шок.

      Интересно, что в Одессе такая поломка – вторая в течение дня: аналогичная ситуация произошла 21 ноября днем с частным самолетом, который слетал в направлении ОАЭ.

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      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости Украины авиация Новости Одессы
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