Аэропорт в Днепре и децентрализация: от чего Украина откажется, чтобы побороть коронавирус

Кабинет Министров Украины намерен создать Стабилизационный фонд для борьбы с последствиями коронавируса. На него выделят более 124 миллиардов гривен. Впрочем, эти деньги не возьмутся ниоткуда – придется отказываться от других выплат из госбюджета.

Одним из пунктов, от которого государство решило отказаться, стала модернизация аэропорта "Днепропетровск", рассказал в эфире проекта право на власть харьковский бизнесмен Александр Ярославский, который и контролирует аэропорт.

Важно Правительство создаст Стабилизационный фонд на 124 миллиарда гривен: на что потратят деньги

Осенью 2019 года, когда был принят государственный бюджет на 2020 год, на аэропорт Днепра планировали выделить 1,2 миллиарда гривен. Теперь же от этой идеи планируют совсем отказаться.

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Трухин назвал еще ряд направлений, откуда Украина планирует забрать деньги, которые будут направлены в Стабилизационный фонд:

Государственный фонд регионального развития – 7,5 миллиарда гривен;

поддержка агро-промышленного комплекса – 4 миллиарда гривен;

социально-экономическая субвенция местным бюджетам – 2 миллиарда гривен;

субвенция местным бюджетам на поддержку развития ОТГ – еще 2 миллиарда гривен.

Во всех этих случаях государственное финансирование сведено к нулю. Но даже этот небольшой перечень довольно показателен – государство в первую очередь отказывает от поддержки различных региональных объектов.

Фактически новый проект госбюджета можно назвать скрытым секвестром. Если будет такой подход, то, видимо, это и будет секвестр, – заявил Трухин.

Что такое секвестр?

В экономике, секвестр – это сокращение всего государственного бюджета или отдельных его пунктов. Это может быть просто урезание определенных пунктов финансового документа или же путем "переписи Дубилета" перемножение всего бюджета на определенный коэффициент.



Причинами секвестра является невыполнение государственного бюджета, что может быть спровоцировано различными факторами. Например, такое может произойти в результате просчета или в условиях кризисной ситуации, как вот сейчас.