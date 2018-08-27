Аэропорт в Жулянах стремительно поднял стоимость парковки

В международном аэропорту "Киев" имени Игоря Сикорского в Жулянах стоимость суточной парковки для легковых автомобилей увеличилась в 2,5 раза.

Об этом сообщает avianews.

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Раньше оставить машину перед терминалом стоило 120 гривен в сутки, теперь плата составляет 300 гривен за такое время. Что касается часовой парковки для легковых автомобилей, то ее стоимость с 30 гривен выросла до 40 гривен.

Цена выросла также на размещение микроавтобусов и автобусов на парковке. Часовая парковка микроавтобусов увеличилась с 30 гривен до 40 гривен, а суточная – со 140 гривен до 300 гривен.

Тариф для автобусов на один час остался как раньше – 40 гривен, а цена суточной стоянки поднялась со 160 гривен до 300 гривен.