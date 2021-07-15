В международном аэропорту сообщили, что все рейсы, которые должны были 15 июля выполнять в город или из него, отменили.
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Отмена рейсов в аэропорту "Одесса"
В частности, это касается полетов в Турцию, Польшу, Египет и Израиль. Также не будут выполнять и внутренние рейсы между Одессой и Киевом.
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В аэропорту Одессы отменили все рейсы / Скриншот табло
Причина отмены рейсов
Ранее в аэропорту Одессы сообщили, что аэропорт прошел все необходимые сертификационные процедуры для начала эксплуатации новой взлетно-посадочной полосы.
Для подготовки новой взлетно-посадочной полосы к эксплуатации было выдано NOTAM A2243/21, согласно которому международный аэропорт "Одесса" не будет принимать и отправлять рейсы с 00:00 15 июля по 12:00 16 июля,
– говорится в сообщении.
Открытие новой полосы состоится 16 июля.
Что известно о новой полосе
Длина новой взлетно-посадочной полосы будет достигать 2800 метров, а в ширину она будет 45 метров. Покрытие полосы имеет толщину примерно 105 сантиметров, из которых 40 – "тяжелый бетон".