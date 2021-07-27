В аэропорту Одессы возникла пробка: в самолетах ждали 400 пассажиров
Источник:"Думская"
В аэропорту Одессы пилот авиакомпании из Эмиратов отказался продолжать движение по дорожке одесского аэропорта. Он заявил, что его не устраивала ширина дорожки.
Из-за этого в аэропорту 27 июля возникла пробка. В самолетах суммарно ожидало ориентировочно 400 человек.
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Пилот авиакомпании из Эмиратов отказался двигаться по магистральной рулевой дорожке
Пассажирский Boeing737-800 прибыл в Одесский аэропорт из Дубаи. Пилот авиакомпании flydubai приземлился на новую взлетно-посадочную полосу в аэропорту Одессы. Дальше он свернул на дорожку РД-А5. Проехав до ее стыка со старой взлетно-посадочной полосой, экипаж заявил, что дальше не будет двигаться.
Причиной он назвал то, что его не устраивает ширина магистральной рулевой дорожки. Якобы она не соответствует правилам авиакомпании.
После этого в аэропорт прибыл самолет SkyUp, который приземлился следом. Его посадили на ту же дорожку. Но он был вынужден остановиться из-за заблокированного движения воздушным судном Flydubai.
Из-за остановки 400 пассажиров ждали разрешения ситуации в салонах самолетов. Из-за затора самолет Ryanair не смог вовремя вылететь в польский город Катовице. Он задержался на 40 минут.
Самолет вытолкали с помощью тягача
Решили ситуацию с помощью аэродромного тягача. Он вытолкал сперва на взлетную полосу самолет SkyUp, а затем самолет из Эмиратов.
Кстати, издание пояснило, что такой инцидент в одесском аэропорту – впервые, а претензия пилота flydubai ничем не подтверждена.
Последние инциденты в авиации: кратко
- 27 июля в оккупированном Симферополе экстренно сел самолет. Все из-за неполадок в двигателе. На борту находились 165 человек. В телеграм-каналах пишут, что пассажирский самолет летел из Москвы.
- В Грузии самолет украинской компании Yanair внезапно сел в аэропорту Тбилиси. Незапланированную посадку пришлось совершить из-за погоды: был проливной дождь и туман.
- 26 июля самолет Belavia, летевший из Минска в Анталию, подавал сигнал бедствия и запросил экстренную посадку. Более 180 человек было на борту. Примерно в 11:50 самолет приземлился в "Домодедово". В двигателе вроде бы произошло критическое перегревание топлива.
- Самолет SkyUp Airlines, который должен был вылететь в Харьков 21 июля, задержали более чем на 12 часов. Уставшие пассажиры были вынуждены ждать в аэропорту. Однако оказалось, что в двигателе самолета застряла птица, поэтому пришлось ее чинить.