Представитель аэропорта "Лавица" Блажей Патрин говорит, вероятно, что пассажиры опоздали на посадку. Однако обстоятельства инцидента до сих пор изучают, в частности, просматривают видео с камер наблюдения.

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Пассажиры вовремя не пришли к соответствующему выходу

На данный момент мы еще выясняем ситуацию. Но предварительно могу сказать, что эти пассажиры вовремя не пришли к соответствующему выходу, из которого должны были улететь,

– заявил Патрин.

В аэропорту говорят, что за сложившуюся ситуацию отвечает компания Ryanair. В пресс-службе не подтвердили информацию, что украинских пассажиров оскорбляли члены экипажа.

Что писали об инциденте польские СМИ

По информации медиа, пассажиры не попали на самолет именно из-за поведения пилота. Он заявлял, что он "король самолета" и не пускал людей на посадку. Хотя все уже прошли проверки, паспортный контроль и регистрацию на рейс.

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